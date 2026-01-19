Un jinete que volvía del Festival de Jesús María está grave tras choque fatal de camionetas

Un jinete del Festival de Jesús María que regresaba de competir en el tradicional evento cordobés permanece en estado grave luego de protagonizar un violento accidente vial en la Ruta Provincial 46, en jurisdicción de Bragado, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes y tuvo un trágico saldo: dos personas perdieron la vida como consecuencia del impacto, informó eldocetv.

El domador fue identificado como Aarón Tomás Tort, de 23 años, oriundo de la localidad bonaerense de Ayacucho. Según se informó, viajaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a su abuela política, Stella Maris Correa, de 61 años, quien falleció en el lugar producto de las heridas sufridas.

La segunda víctima fatal fue Luis Herrera, quien se trasladaba como acompañante en una Volkswagen Amarok involucrada en el siniestro. La información fue confirmada por el medio local Bragado Informa, que dio a conocer las identidades de las personas fallecidas.

Investigación y estado de los heridos

El choque se produjo alrededor de las 8.45 y, debido a la violencia del impacto, ambos vehículos quedaron seriamente dañados. Por estas horas, las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer responsabilidades.

En cuanto al jinete del Festival de Jesús María, se informó que fue internado de urgencia tras sufrir la destrucción de un vaso sanguíneo. Su estado de salud es reservado y permanece bajo estricta atención médica, mientras los profesionales evalúan su evolución clínica.

Además, Florencia González, de 31 años, madrastra del jinete, sufrió fracturas en sus extremidades y debió ser hospitalizada. En tanto, el conductor de la Volkswagen Amarok, identificado como Damián Melo, presentó un hematoma pulmonar y fracturas costales, por lo que también permanece bajo observación médica.

Conmoción en el ambiente de la jineteada

La noticia generó un fuerte impacto tanto en la comunidad de Ayacucho como en el ámbito de la jineteada, ya que Tort había participado recientemente en uno de los festivales más importantes del país y regresaba tras su presentación en Jesús María.

El Festival Nacional de Doma y Folklore es considerado una de las máximas expresiones de la tradición gaucha, y la participación de jóvenes jinetes de todo el país convierte a cada edición en un punto de referencia del calendario cultural argentino.