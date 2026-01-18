Una camioneta chocó contra un auto que se incendió tras el impacto en Ruta 12

Una camioneta y un automóvil colisionaron este domingo en la Ruta 12 a la altura del Palenque. Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió por completo y su conductor debió ser trasladado al hospital.
Un grave accidente de tránsito se registró este domingo sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 476, a pocos metros del acceso a El Palenque, donde colisionaron una camioneta y un automóvil que circulaban en sentidos opuestos.
Según se informó a Elonce, una camioneta Toyota Hilux se desplazaba en sentido Cerrito–Paraná con tres hombres, cuando por causas que se trataban de establecer impactó contra un automóvil Peugeot 307, dominio FTC-106, que circulaba desde Paraná hacia Hernandarias, conducido por un hombre.
Como consecuencia del fuerte choque, el automóvil Peugeot terminó incendiándose en su totalidad. El conductor logró salir del vehículo, pero manifestó un intenso dolor en el pecho, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el hospital local para una mejor evaluación médica.
En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que realizó las tareas de seguridad y control del tránsito, además de las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.
Por disposición del fiscal de turno, se ordenó la realización de dosajes de sangre y orina a ambos conductores involucrados, en el marco de la investigación para establecer responsabilidades.
Las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad judicial interviniente, mientras se aguardaban los resultados de los estudios médicos y periciales para avanzar con la causa.