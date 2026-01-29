Delitos Económicos brindó consejos para evitar estafas en la gestión del TelePase y “secuestros” extorsivos

La jefa de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Eliana Galarza, brindó recomendaciones sobre cómo evitar estafas en TelePase y secuestros extorsivos, tras casos recientes de engaños virtuales y fraudes en la provincia.

En diálogo con Elonce, la funcionaria detalló que la empresa TelePase ha recibido reportes de páginas falsas o “phishing” que buscan engañar a los usuarios. “Atendimos un vecino de la ciudad de Paraná que, navegando en las redes sociales, vio una página pfishing. El señor terminó proporcionando datos de su cuenta personal y desde esta cuenta luego tuvo un prejuicio económico de $1.000.000”, comentó.

Para adherirse de manera segura, Galarza recomendó siempre ingresar por los canales oficiales: “Todas las gestiones de los distintos organismos oficiales, en este caso TelePase, tiene una página oficial. Una vez que el usuario vincula el dominio de su vehículo, va a cargar un medio de pago que no nos va a requerir información sensible”.

Riesgo de fraudes y estafas virtuales

Galarza también advirtió sobre los secuestros virtuales extorsivos: “Este tipo de llamado consiste en que la persona a los gritos diga, ‘Estoy secuestrado, estoy secuestrado’, y la otra persona piense que es un familiar, quedando sujeta a cumplir todos los requisitos que le piden del otro lado para liberar al familiar que está en esta situación”.

Según la jefa de Delitos Económicos, en Entre Ríos “no tenemos estadística de secuestro de persona, pero lamentablemente la gente sigue siendo engañada y tras ser captadas en horarios nocturnos para aprovecharse de la somnolencia, sigue los pasos de los estafadores”.

Sobre la frecuencia de estas estafas virtuales, señaló: “Las estafas virtuales cometidas a través de canales tecnológicos tienen una estadística constante en ascenso porque atacan al público en general. Los estafadores se adaptan a la actualidad, siempre están detrás de lo que surge día a día en el país”.

Cómo evitar estafas en TelePase y Secuestros Extorsivos

Recomendaciones prácticas para la seguridad

Galarza brindó pautas para protegerse: “Si fue víctima de una estafa virtual tecnológica, tenga presente que antes de ir a la comisaría se debe hacer el reporte a través de la plataforma digital. Guarde toda la prueba documental que tenga, no borre nada de su teléfono y acérquese a la comisaría más cercana de la jurisdicción para radicar la denuncia”.

La Policía recordó a los vecinos que existen canales oficiales para recibir asistencia ante estafas y fraudes económicos. “Siempre decimos que, a través del 911, que es una línea gratuita, los vecinos pueden llamar, solicitar que se derive la comunicación al área de Delitos Económicos y, si es necesario, recibir asesoramiento o guía para gestionar el trámite. Nos encargamos de brindar esa asistencia de manera inmediata”.

La especialista recordó que TelePase permite vincular más de un vehículo al mismo titular: “A través de la página oficial un 0800 te comunica directamente con la Comisión Nacional de Transporte y te derivan a través de los pasos que sean necesario”.

Finalmente, Galarza insistió en la importancia de la prevención y la información: “Siempre desde el comando superior de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad se informa sobre las artimañas para estafar y engañar a nuestros vecinos. Es importante mantenerse informados para poder bajar un poquito la estadística”.