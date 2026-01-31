El Gran Ensamble se prepara para la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Gran Ensamble ultima los detalles de su presentación en la Fiesta Nacional del Mate, donde ofrecerá un espectáculo que combina música, danza, visuales y textos, con fuerte identidad entrerriana y una puesta pensada para el escenario mayor de Paraná.
El Gran Ensamble se encuentra en la etapa final de preparación para su participación en la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad de Paraná. La propuesta artística busca reflejar la diversidad cultural y musical de la región, con una puesta integral que reunirá a músicos, bailarines y artistas visuales sobre el escenario principal.
En diálogo con Elonce, José Bulos explicó el espíritu del proyecto y destacó la construcción colectiva del espectáculo. “Se armó este Gran Ensamble sumando distintas propuestas de distintos orígenes y características. Tratamos de sumar distintos lenguajes artísticos. Hay una gran base musical, donde va a estar puesto la orquesta de Costa a Costa como base de eso con un montón de músicos invitados para tratar de llevar nuestra música entrerriana al escenario mayor de la ciudad”, afirmó.
La propuesta contará con una importante cantidad de artistas en escena, alcanzando al menos 25 músicos, lo que refuerza la magnitud del espectáculo y la apuesta por una sonoridad potente y representativa de la provincia.
Un espectáculo integral con identidad local
Además del componente musical, el Gran Ensamble incorporará otras expresiones artísticas que enriquecen la experiencia del público. “También va a haber danza de la mano de la compañía Tupaná, va a haber visuales y textos. Estamos pensando en un espectáculo completito para que esté a la altura de las circunstancias”, señaló Bulos, subrayando el cuidado puesto en cada detalle de la puesta.
La presentación en la Fiesta Nacional del Mate no solo busca entretener, sino también generar una conexión profunda con la identidad cultural de Paraná. En ese sentido, el músico reflexionó sobre la diversidad que caracteriza a la ciudad y cómo eso se traduce en el escenario.
“Creo que es compleja la cultura paranaense porque se nutre de un montón de afluentes de gente que viene de distintos lugares y se instala acá. Es gente que ha tenido una historia en nuestra ciudad y nosotros queremos que eso se manifieste”, expresó, remarcando el carácter plural del proyecto artístico.
Orgullo y proyección en un escenario masivo
El repertorio incluirá obras de referentes fundamentales de la música entrerriana, entre ellos Linares Cardozo, reafirmando el compromiso del ensamble con las raíces culturales de la provincia y su proyección hacia nuevos públicos.
En el cierre, Bulos destacó el valor simbólico de formar parte de un evento de gran alcance popular. “Para nosotros, es un orgullo ser los representantes de nuestra música”, declaró en el cierre a Elonce, agregando que “estos grandes festivales siempre convocan a una gran cantidad de público y se dan cruces muy interesantes porque posiblemente haya personas que van a escucha a Los Nocheros y nos ven a nosotros”.