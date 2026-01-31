Realizaron jornada de concientización sobre salud de la piel en el Club Neuquen de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En una tarde calurosa, el Club Neuquen de Paraná organizó una jornada recreativa y de concientización sobre el cuidado de la piel. La actividad, articulada con la Subcomisión de Piletas, buscó educar a grandes y chicos sobre la importancia de la protección solar.
Este sábado, el Club Neuquen de la capital provincial se llenó de calor y entusiasmo. Con un día extremadamente caluroso, la zona de piletas fue uno de los sectores más concurridos, donde se realizó una importante jornada de concientización sobre los cuidados de la piel bajo el sol. La actividad fue organizada en conjunto con la Subcomisión de Piletas y el Cemener (Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos), destacando la relevancia de la salud en la temporada estival.
"Estamos realizando estas jornadas de concientización con el lema 'Buena vida, sol responsable, verano inolvidable'. La idea es transmitir información tanto a los más grandes como a los más pequeños, sobre a qué hora es seguro exponerse al sol y qué tipo de protector solar usar", expresó Sol Regner, quien forma parte de la organización.
La jornada incluye actividades lúdicas y juegos para los niños, mientras que a los adultos se les ofrece información sobre hábitos saludables para cuidar la piel, especialmente en esta época de altas temperaturas.
Recreación y educación en un mismo espacio
"Trajimos un equipo que está trabajando en esta tarde con música, regalitos y mucha diversión, todo dentro de un ambiente familiar y ameno", agregó Ragnar, quien también mencionó que se están distribuyendo muestras de protector solar, pulseras y juegos para los más pequeños.
Andrea Sanfilippo, referente de la Subcomisión de Piletas, se sumó a la actividad destacando el rol del club en la promoción de buenos hábitos de salud: "Es fundamental educar a la gente sobre el cuidado de la piel y la importancia de usar protector solar, sobre todo cuando venimos a disfrutar de la pileta".
La actividad, que también cuenta con un 50% de descuento en el pase de ingreso debido al evento, invita tanto a socios como a no socios a disfrutar del día y aprovechar las instalaciones del club. "El club siempre se esfuerza por ofrecer actividades recreativas y saludables a todos, y esta jornada es una más dentro de las propuestas para el verano", explicó Sanfilippo.
Una temporada llena de actividades y mejoras en el club
La temporada de verano en el Club Neuquén ha sido positiva, con una excelente respuesta por parte de la comunidad. Aparte de las actividades recreativas, se han realizado mejoras en las instalaciones. "Contamos con un nuevo sistema de filtrado en la pileta, lo que mejora la calidad del agua y hace más placentera la experiencia para todos los que se acercan a disfrutar", dijo Sanfilippo.
El club ha trabajado durante todo el año para ofrecer un espacio renovado y seguro, invitando a todos los que viven cerca a disfrutar de sus instalaciones. "Nos hemos esforzado por darle a los socios y no socios un lugar donde puedan disfrutar del verano en familia", agregó.