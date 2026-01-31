Las letras de Paraná se vistieron para anunciar la Fiesta Nacional del Mate

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
31 de Enero de 2026
Las letras corpóreas fueron intervenidas con motivos del mate para promocionar la 35ª Fiesta Nacional, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de Colectividades.

Las letras corpóreas que identifican a la ciudad de Paraná, colocadas en 2018 y reinstaladas en marzo de 2025 en el mirador de la barranca del Patito Sirirí, se convirtieron en un símbolo turístico y cultural para vecinos y visitantes.

 

En fechas especiales, este icónico cartel urbano es intervenido de manera temática. Ya ocurrió en Navidad, durante el aniversario 210 de la ciudad y en la llegada de la primavera. Desde este sábado, las letras anuncian la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero.

Según pudo constatar Elonce, las letras blancas fueron decoradas con dibujos de mates y bombillas, símbolos profundamente asociados a la identidad entrerriana, al litoral y a la tradicional celebración.

 

Luego de la última letra “Á”, se colocó una figura verde circular con una bombilla rosa, reforzando la referencia al mate. “Está lindísimo”, expresó a Elonce una vecina que se encontraba recorriendo el lugar.

 

Expectativas por la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una grilla artística de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo y Gauchito Club.

 

Además, el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate —más de 100 artistas locales y regionales— completarán una programación diversa y de alcance nacional.

 

La enorme expectativa generada por esta nueva edición ya se refleja en la venta de tickets para el sector preferencial. Ante la alta demanda, el Municipio decidió ampliar la capacidad y habilitar nuevas entradas.

Las localidades pueden adquirirse con financiación en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos y del Banco Santa Fe, a través de la plataforma entradauno.com.

 

En la edición anterior, el predio fue colmado por 60.000 personas el primer día y 90.000 el segundo, cifras que se espera superar este año.

