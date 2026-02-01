 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Transporte público

Sube confirmó que la Tarifa Social no vence: quiénes acceden y cómo tramitarla por primera vez

1 de Febrero de 2026
Sube.
El beneficio del 55% en trenes y colectivos continúa vigente de forma automática para jubilados, asignaciones y programas sociales.

La tarjeta Sube mantiene vigente la Tarifa Social Federal sin necesidad de realizar renovaciones ni trámites adicionales. Así lo informaron desde el sistema nacional de transporte, donde aclararon que el descuento del 55% en viajes de trenes y colectivos continúa activo de manera automática para quienes ya cuentan con el beneficio.

 

La medida alcanza a miles de usuarios en todo el país que utilizan a diario el transporte público. Según se precisó, quienes ya viajan con esta tarifa diferencial no deben actualizar datos ni gestionar nuevas validaciones, ya que el sistema conserva la bonificación sin fecha de vencimiento.

 

 

De esta manera, la Sube garantiza la continuidad del descuento para los sectores incluidos dentro de los programas sociales y previsionales contemplados por el Estado nacional.

 

Quiénes pueden acceder al beneficio

 

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos que integran programas de asistencia o perciben prestaciones específicas. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales.

 

Sube.
También abarca a beneficiarios de asignaciones familiares y sociales, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Seguro por Desempleo y programas como Progresar, Promover Igualdad de Oportunidades, Volver al Trabajo y Pensiones No Contributivas, entre otros.

 

Desde el sistema Administración Nacional de la Seguridad Social indicaron que la validación de estos datos se realiza de forma automática con las bases oficiales, por lo que no se requiere intervención del usuario para mantener activo el descuento.

 

Cómo gestionarla por primera vez

 

Quienes aún no cuenten con el beneficio pueden solicitarlo a través de la SUBE siguiendo algunos pasos. Primero deben generar el PIN desde la sección “Programas y beneficios” en la plataforma de ANSES. Luego, registrar la tarjeta y, finalmente, acreditar el atributo en una Terminal Automática o mediante la aplicación oficial en teléfonos con tecnología NFC.

 

 

En tanto, los usuarios que utilicen beneficios locales, como el boleto estudiantil u otros descuentos provinciales o municipales, deberán consultar las condiciones específicas en cada jurisdicción.

