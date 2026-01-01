Qué ayuda económica ofrece Anses a personas desempleadas y cómo solicitarla

Estar sin trabajo implica un fuerte impacto económico y social, y frente a ese escenario la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sostiene una asistencia destinada a personas desempleadas que cumplen determinados requisitos. Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio que busca acompañar a quienes perdieron su empleo formal sin causa justificada o bajo condiciones laborales específicas.

La Prestación por Desempleo consiste en el pago de una suma mensual cuyo monto se calcula en base al mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido. Este ingreso se actualiza de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permite mantener cierto poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Desde Anses aclaran que el beneficio no es automático y que cada solicitud es evaluada de manera individual. Para iniciar el trámite, la persona debe contar con la documentación respaldatoria que acredite la situación laboral y los aportes realizados durante el período exigido por la normativa vigente.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La ayuda económica de Anses está dirigida a distintos tipos de trabajadores sin trabajo, siempre que cumplan con los aportes mínimos requeridos. En el caso de los trabajadores permanentes, se exige al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Para los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Los trabajadores de la construcción, por su parte, deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra. Cumplidas estas condiciones, Anses analiza la situación y define la duración y el monto del beneficio.

El valor mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de empleo formal. Para 2026, los topes máximos previstos van desde $341.000 en enero hasta $376.600 en agosto, siempre sujetos a la actualización del SMVM.

Beneficios adicionales y puntos a tener en cuenta

Además del pago mensual, quienes acceden a la Prestación por Desempleo reciben asignaciones familiares si corresponde, cobertura médico asistencial, reconocimiento de la antigüedad a fines jubilatorios y la Tarjeta SUBE con Tarifa Social. Para la obra social, es necesario tramitar el CODEM y presentar la constancia correspondiente en la entidad asignada.