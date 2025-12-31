Sueldo de las empleadas domésticas: nuevos montos por hora y mes en enero

En el marco del acuerdo paritario de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, las empleadas domésticas y trabajadoras del servicio de casas particulares recibirán un aumento salarial del 1,3% en enero de 2026. Este ajuste corresponde al último tramo del acuerdo paritario firmado para el 2025 y se aplica sobre los haberes devengados en diciembre de 2025. La actualización afecta tanto a los sueldos mensuales como a las tarifas por hora de las trabajadoras en todo el país.

El aumento se dará junto con un bono no remunerativo, que variará según la cantidad de horas trabajadas durante el mes. Este bono no impacta sobre el salario básico ni sobre otros adicionales como antigüedad o presentismo, pero sí se suma al sueldo total. El bono está destinado a aquellas trabajadoras que laboren más de 16 horas semanales y se distribuye de manera escalonada en función de las horas trabajadas.

Sueldo por hora y mensual de las empleadas domésticas en enero 2026

A continuación, se detallan los nuevos sueldos de las empleadas domésticas en enero de 2026, tanto por hora como por mes, según las diferentes categorías establecidas por el convenio. Para las empleadas que trabajan con retiro, el sueldo mensual de un supervisor/a será de $471.956,01, con un pago por hora de $3.783,33. En el caso de las trabajadoras sin retiro, el sueldo mensual será de $525.712,99 y la tarifa por hora de $4.143,70.

Foto: Archivo Elonce.

Los montos varían según la categoría. Por ejemplo, el personal para tareas generales, trabajando con retiro, cobrará $384.713,01 mensuales y $3.135,99 por hora. Si se desempeñan sin retiro, el sueldo será de $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora. Además, la categoría de caseros y asistencia y cuidado de personas mantiene su nivel salarial en línea con las demás categorías. Los montos establecidos son válidos para el primer mes del 2026 y reflejan el ajuste acordado.

Bono adicional y condiciones para horas extras

A partir de este mes de enero, las trabajadoras del sector también recibirán un bono extra no remunerativo de $14.000, que será entregado a quienes trabajen más de 16 horas semanales. Este bono se distribuye de manera escalonada según la cantidad de horas laborales: $6.000 para quienes trabajen entre 0 y 12 horas semanales, $9.000 para las que trabajen entre 12 y 16 horas semanales, y $14.000 para las que superen las 16 horas. Este bono se suma directamente al salario, y aunque no impacta en el básico, es una ayuda importante para quienes realizan jornadas más extensas, publicó Iprofesional.

En cuanto a las horas extras, las empleadas domésticas que trabajen fuera de su jornada habitual recibirán un recargo del 50% si las horas extras se realizan de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado. Para horas extras trabajadas después de las 13 horas del sábado, los domingos o feriados, se aplicará un recargo del 100%, lo que implica una doble jornada. Las trabajadoras deben ser remuneradas conforme a la categoría en la que fueron contratadas o registrada, asegurando que se respete la tarifa mínima de cada categoría.