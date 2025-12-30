Quiénes acceden a los créditos de $15.000.000 y cuáles son sus tasas de interés

Los préstamos personales de $15.000.000 se han convertido en una opción clave para quienes buscan afrontar gastos imprevistos, financiar proyectos o reordenar compromisos financieros. Esta modalidad de crédito permite acceder a montos significativos con plazos variables según cada entidad y las características del solicitante.

Bancos como Patagonia y Macro cuentan con líneas específicas que facilitan créditos de hasta $15.000.000, mientras que plataformas digitales como Naranja X ofrecen alternativas similares, aunque con montos ligeramente inferiores, pero con la ventaja de un trámite 100% online y acreditación inmediata.

El Banco Patagonia ofrece préstamos de libre disponibilidad desde $15.000.000 hasta $50.000.000, con plazos de hasta 60 meses. Los fondos pueden utilizarse para consumo, compra de vehículos, vivienda u otros fines, y las cuotas se calculan bajo el sistema francés, incluyendo intereses, seguros e IVA.

Requisitos y tasas en Banco Patagonia

Para acceder al préstamo del Banco Patagonia, es necesario ser cliente con cuenta en pesos, aprobar el análisis crediticio y presentar la documentación personal requerida. En caso de gestiones digitales, también se solicita validar la identidad. La acreditación de los fondos es inmediata tras la aprobación.

Las tasas vigentes incluyen una TNA desde 120%, TEA desde 214,07% y CFTEA con IVA desde 292,22%. Los interesados pueden gestionar el préstamo a través de la app Patagonia Móvil, la web Patagonia E-Bank, teléfono o sucursales físicas, completando los formularios y firmando el contrato digital o presencial.

Por su parte, el Banco Macro ofrece préstamos personales de $15.000.000, con un máximo de $32.000.000 y plazos de hasta 60 meses, dirigidos principalmente a clientes que acreditan ingresos en la entidad. Las tasas para un plazo de 60 meses varían entre TNA 67% y 85%, TEA 91,93% a 127,33% y CFTEA con IVA 119,13% a 168,26%.

Documentación y pasos para solicitar en Macro

Para acceder al crédito en Banco Macro se requiere DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio y certificación de ingresos, ya sea recibos de sueldo, constancias de ARCA, pagos de monotributo o certificación contable para autónomos. El proceso incluye presentación de documentos, acreditación de ingresos, evaluación crediticia y firma del contrato, según información brindada por TN.

Naranja X, por su parte, ofrece préstamos personales 100% online, con montos de hasta $9.000.000 y plazos de hasta 48 meses. Su sistema de pago también es francés, y las tasas TNA oscilan entre 53% y 154%, TEA entre 67,97% y 325,84% y CFTEA entre 86,78% y 465,28%, según el perfil del cliente.

El acceso a estos créditos requiere ser cliente de Naranja X o Tarjeta Naranja, estar registrado como monotributista, no presentar deudas impagas y validar la identidad mediante documentación actualizada. Todo el trámite se realiza desde la app, incluyendo simulación de cuotas, verificación de identidad con selfie y acreditación directa en la cuenta.