AUH y Tarjeta Alimentar: quiénes acceden en enero de 2026

En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará el pago correspondiente a la AUH y Tarjeta Alimentar a quienes cumplan con los criterios vigentes de ambos programas sociales. Estos beneficios están destinados a acompañar a familias con hijos y a mujeres embarazadas, garantizando asistencia económica y acceso a alimentos.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el pago se realiza a personas adultas responsables —madres, padres o tutores— que cumplan ciertos requisitos básicos. Es necesario ser argentino y residir en el país, o contar con al menos dos años de residencia legal en caso de ser extranjero. Además, no deben tener trabajo registrado, desempeñarse en casas particulares o estar inscriptos como monotributistas sociales.

Los beneficiarios de AUH deben tener hijos menores de 18 años, o sin límite de edad si presentan discapacidad, y los hijos no pueden estar casados. Esta asignación permite brindar apoyo económico directo a familias que necesitan fortalecer el ingreso mensual para cubrir necesidades básicas de sus hijos.

Requisitos para la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se asigna de forma automática a grupos específicos de beneficiarios. Esto incluye a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE), y familias con hijos con discapacidad sin límite de edad.

También pueden acceder madres de siete hijos o más que cobren una Pensión No Contributiva (PNC). La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo garantizar la adquisición de alimentos, reforzando la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables del país.

En enero de 2026, quienes perciban la AUH recibirán $125.517,55 por cada hijo. De ese total, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se cobra una vez al año tras presentar la libreta con los controles de salud y escolaridad. El monto refleja un aumento del 2,47%, en línea con la inflación registrada en noviembre según el INDEC.

Montos de la Tarjeta Alimentar

Los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026 varían según la composición familiar. Las personas que cobran la Asignación por Embarazo recibirán $52.250, al igual que las familias con un hijo. En el caso de familias con dos hijos, el monto asciende a $81.936, mientras que aquellas con tres o más hijos percibirán $108.062, según indicó ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar si tienen pagos asignados de manera sencilla ingresando a Mi ANSES con su CUIL o DNI y su clave de la Seguridad Social. Seleccionando la opción “Consultar”, el sistema indicará si cuentan con un pago programado.