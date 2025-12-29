 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Transporte público

Comenzó a funcionar el sistema SUBE en líneas interurbanas de Paraná

Este lunes comenzó a funcionar el sistema SUBE en líneas interurbanas que conectan Paraná otras tres localidades, buscando modernizar el transporte público provincial.

29 de Diciembre de 2025
Aseguraron que el plan continuará de manera gradual en otras empresas.
Aseguraron que el plan continuará de manera gradual en otras empresas.

REDACCIÓN ELONCE

Este lunes se inició la implementación del sistema SUBE en líneas interurbanas de Paraná, en los recorridos hacia Viale, María Grande y Tabossi. La medida busca modernizar los mecanismos de cobro y ampliar el acceso a los beneficios del transporte público provincial.

 

"La incorporación del SUBE en los servicios interurbanos es el resultado de un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte de la Nación y representa un avance concreto en la modernización del transporte público provincial", destacó el secretario de Transporte, Juan Diego Elsseser.

 

Modernización y medios de pago electrónicos

En esta primera etapa, la empresa Fluviales del Litoral será la pionera en el uso del sistema de pago administrado por Nación Servicios, incorporando diversos medios de pago electrónicos. Esta iniciativa busca no solo agilizar el cobro de pasajes, sino también generar mayor transparencia y control en la distribución de los recursos provinciales. Según Elsseser, "esta implementación permite garantizar el acceso a tarifas con descuento para los sectores alcanzados y constituye el puntapié inicial para avanzar en el esquema de subsidio a la demanda".

Expansión progresiva y subsidios a la demanda

El plan continuará de manera gradual en otras empresas que prestan servicios dentro de un radio de 60 kilómetros de la ciudad de Paraná.

Temas:

colectivos interurbanos transporte Tabossi Viale María Grande
