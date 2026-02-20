 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Buenos Aires

Video: brutal discusión de tránsito entre motociclista y automovilista terminó con un fallecido

El hecho ocurrió tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto en Berazategui. La pelea fue filmada por un testigo y derivó en la muerte de un hombre de 51 años. El motociclista, de 25, fue detenido acusado de homicidio.

20 de Febrero de 2026
Violencia en Berazategui.
Violencia en Berazategui.

El hecho ocurrió tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto en Berazategui. La pelea fue filmada por un testigo y derivó en la muerte de un hombre de 51 años. El motociclista, de 25, fue detenido acusado de homicidio.

Una discusión de tránsito derivó en un homicidio este viernes en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui. El episodio comenzó tras un choque entre un automóvil y una motocicleta y terminó con un hombre de 51 años fallecido luego de ser golpeado en la vía pública.

 

El hecho ocurrió en la esquina de Agote y 366. Según las primeras informaciones, el conductor de un Chevrolet Corsa colisionó con una moto manejada por un joven de 25 años. Tras el impacto, ambos descendieron de sus vehículos e iniciaron un intercambio verbal que rápidamente escaló en violencia.

 

 

La pelea quedó registrada en video

 

Testigos filmaron la secuencia. En las imágenes se observa cómo el automovilista tomó un palo y se dirigió hacia el motociclista, a quien intentó golpear. El joven logró defenderse inicialmente, pero la confrontación no terminó allí.

 

En un segundo tramo del video se ve cómo el motociclista abordó al conductor del Corsa y lo golpeó cuando ya se encontraba en el suelo. Según las imágenes difundidas, el joven le propinó al menos dos golpes antes de que el hombre quedara tendido sin reacción.

 

En otro registro también se aprecia un primer intercambio mientras el automovilista permanecía dentro del vehículo, seguido de insultos y agresiones que culminaron en la pelea física.

 

Intervención policial y detención

 

Tras el violento episodio, arribaron al lugar dos patrulleros del Comando local y una ambulancia del SAME. El personal médico constató el fallecimiento del conductor del Corsa en el lugar.

 

 

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial. El motociclista fue aprehendido y derivado a la Seccional 2ª de Ranelagh, donde quedó imputado por homicidio.

 

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se desarrolló la discusión de tránsito y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Temas:

discusión de tránsito fallecido Buenos Aires Berazategui
