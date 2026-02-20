“Entre Ríos empieza a elevar la vara”, afirmó la diputada Susana Pérez

La diputada provincial Susana Pérez afirmó que “Entre Ríos empieza a elevar la vara” luego del discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura. El mandatario centró su mensaje en el orden fiscal, la transparencia, la competitividad y el desarrollo productivo, y planteó que la segunda mitad de la gestión deberá estar enfocada en el crecimiento.

Gobernador Rogelio Frigerio

“El discurso del gobernador Rogelio Frigerio dejó una definición que no podemos minimizar: la primera mitad fue la del orden; la segunda debe ser la del desarrollo. Y eso implica elevar la vara”, expresó la legisladora en su reflexión pública.

En ese marco, Pérez sostuvo que "la provincia arrastraba problemas estructurales de larga data. Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un IOSPER desordenado y una Caja previsional al borde del colapso”, enumeró.

La diputada indicó que la primera etapa de la actual gestión estuvo orientada a estabilizar la situación financiera. “La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación”, afirmó.

“Eso no es menor. Es un cambio de lógica. Pero ordenar no alcanza”, agregó, al plantear que la consolidación fiscal debe traducirse en mejoras concretas para la economía provincial.

En esa línea, señaló que ya se observan señales vinculadas al desarrollo productivo. “Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años”, destacó.

Pérez reconoció que el contexto económico continúa siendo complejo, aunque valoró el rumbo adoptado. “La situación económica sigue siendo difícil. El gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que el desafío es no conformarse con la estabilidad alcanzada. “Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver. La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder. Entre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro. Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir”