Asamblea Legislativa: los anhelos de Frigerio de cara al futuro

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 147° período de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa y expuso los anhelos de su gestión de cara al futuro de Entre Ríos, al tiempo que realizó un balance de los principales avances alcanzados en materia fiscal, previsional y de infraestructura. El acto se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ante legisladores de ambas cámaras, autoridades provinciales y representantes institucionales.

Tal como lo establece la Constitución Provincial, el mandatario dejó formalmente abierto el nuevo año parlamentario y delineó la agenda que marcará el rumbo del Ejecutivo. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de sostener el orden fiscal, profundizar el vínculo con Nación y consolidar un Estado “más eficiente y transparente”.

Uno de los pasajes centrales del discurso estuvo vinculado a la situación de la Caja de Jubilaciones y al reclamo por fondos nacionales.

Caja de Jubilaciones y reclamo ante Nación

“En esta primera mitad de nuestra gestión, logramos avances concretos. Uno de ellos tiene que ver con nuestra Caja de Jubilaciones. Cuando empezó nuestra gestión, la Caja no interactuaba con la Ansés desde 2017”, afirmó Frigerio ante la Asamblea.

El gobernador explicó que la provincia retomó el diálogo institucional y firmó un convenio para restituir anticipos adeudados. “Fuimos la primera provincia que firmó un convenio con el organismo para restituir los anticipos. Así, se reconoció la deuda y empezamos a recibir 2 mil millones de pesos mensuales para cubrir el déficit previsional, que luego logramos triplicar y hoy la provincia recibe 6.000 millones por mes por este concepto”, detalló.

Además, anticipó que la compensación podría incrementarse tras la finalización de auditorías. “Tenemos el compromiso de que, al finalizar las auditorías a fines de mayo, esta compensación crezca sensiblemente. De todas maneras, vamos a continuar con el reclamo en la Corte hasta que Nación termine de cancelar los saldos de deuda”, sostuvo.

Obras, infraestructura y vínculo con Nación

En otro tramo del discurso, Frigerio enumeró gestiones vinculadas a infraestructura y desarrollo estratégico. Mencionó la transferencia del Puerto de Paraná a la provincia, avances sobre terrenos de la Costanera y un acuerdo para la recuperación del Palacio San José.

“Después de más de veinte años de abandono y de gestiones frustradas, logramos que la Nación entendiera que el puerto tenía que estar al servicio del desarrollo de Paraná y de Entre Ríos”, afirmó.

También destacó avances en rutas nacionales. Señaló que comenzaron trabajos en la ruta 14, que existe el compromiso de finalizar la ruta 18 y que se observan progresos en la ruta 12. Asimismo, indicó que Nación intervino por razones de seguridad las rutas 127, 136 y 15, que conectan con Uruguay.

En materia ferroviaria, informó la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en servicios de interés provincial, junto con el aval soberano que permitirá acceder a financiamiento multilateral para obras viales provinciales.

Orden fiscal y “gestionar sin plata”

El gobernador reconoció que el contexto económico continúa siendo complejo. Señaló que en 2025 la provincia sufrió una caída de recursos nacionales de más de un punto respecto al año anterior y de casi diez puntos en comparación con 2023.

“El 95 por ciento de los recursos tributarios se destinan al pago de salarios públicos y jubilaciones”, explicó, al referirse al peso del gasto rígido en las cuentas provinciales.

No obstante, defendió la decisión política de reducir impuestos. “No creemos que salir de una crisis deba ser asfixiando a quienes producen, invierten y generan empleo”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la provincia logró pasar del déficit al equilibrio fiscal. “Estamos mejor plantados. No porque tengamos más recursos, sino porque pudimos ordenar el Estado. Estamos mejor plantados porque nos hicimos expertos en gestionar sin plata”, remarcó.

Reforma institucional y participación ciudadana

Frigerio también destacó la sanción del nuevo Código Electoral con Boleta Única de Papel, al que calificó como “un sistema más simple, más ágil y más transparente”.

Mencionó además la creación de más de 20 nuevas comunas, la implementación de una ventanilla única digital para agilizar trámites y la institucionalización de reuniones de gabinete compartidas con municipios.

“Hoy los ciudadanos tienen acceso a la información de la gestión y gobernantes que no les escondemos la realidad, aun cuando es difícil”, expresó.

Identidad entrerriana y proyección futura

En el tramo final del discurso, el mandatario reivindicó la figura de Justo José de Urquiza y el protagonismo de Entre Ríos en la organización nacional, al recordar un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros.

“Queremos una provincia que ocupe el lugar que merece. Y esto recién empieza. No tengo dudas de que vamos a poner a Entre Ríos en lo más alto”, afirmó.

El gobernador cerró con un llamado a la responsabilidad colectiva. “Yo no me conformo con menos. No me conformo con que Entre Ríos se mida con la vara baja del pasado”, sostuvo, y convocó a la Legislatura, los municipios y el sector privado a sostener el rumbo.