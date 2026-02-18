El dueño de FATE había expresado que el gobierno mostraba “menosprecio al capital nacional”

La empresa FATE, líder en la fabricación de neumáticos en Argentina, anunció su cierre definitivo luego de 86 años de funcionamiento; su presidente, Javier Madanes Quintanilla, ya había anticipado que la gestión del presidente Javier Milei mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.

El presidente de FATE señaló que el cierre de su empresa fue desencadenado por la crisis vinculada con la apertura de las importaciones al país y que derivó en una baja de producción, mientras que dejó a más de 920 empleados sin sus puestos de trabajo.

Tiempo atrás, Madanes Quintanilla había manifestado que el ajuste propuesto por Milei era "el más duro de la historia", sumado a la falta de apoyo a las empresas argentinas, y comparó el panorama económico con el mismo que hubo en 2001, aunque más profundo.

“Respeto mucho la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en la Argentina que con alguien que tiene una trayectoria de larga data en el país. A veces siento un cierto menosprecio al capital nacional. Es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector informal hoy está entre el 40% y el 50% de la economía”, aseguró a La Fábrica Podcast, un canal virtual que reúne los testimonios de distintos empresarios y dueños de pymes del país.

Asimismo, sostuvo que el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, e impulsado por el Presidente de la Nación, afecta “gravemente” a las pymes y señaló que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) debería promover inversiones “de manera equitativa”, contrariamente a lo que invoca. Paralelamente, cuestionó la "pasividad" de la Unión Industrial Argentina (UIA) y adjetivó a su dirigencia como “insignificante”.

El año pasado, informó una crisis en el sector neumático, que influía 100% en su actividad, y advirtió que la industria “perdió un 30% del empleo” en el primer año de la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) y provocó, por ende, una fuerte caída de la producción y el consumo, supo Noticias Argentinas.