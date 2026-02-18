La Municipalidad convoca a la ciudadanía a ser parte del Plan urbano Ambiental

La Municipalidad y representantes de instituciones participaron de la primera jornada del año con un intercambio para ofrecer información a vecinos e instituciones y fortalecer la construcción del plan que luego se plasmará en una ordenanza.
El lanzamiento formal del Plan Urbano Ambiental se realizó en noviembre de 2025, a través de una convocatoria realizada por la Municipalidad a instituciones del ámbito privado y público, colegios profesionales, universidades, entidades vecinales y organizaciones de la sociedad civil.
“Buscamos generar consenso para un Plan Urbano Ambiental que se promulgue con una ordenanza con la participación de toda la ciudadanía”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, manifestó que el Plan Urbano Ambiental se logrará con el diálogo: “Estas son reuniones que fortalecen, Paraná merece este diálogo, es una manera de trabajar y dar soluciones”.
Alejandra Flores, subsecretaria de Planificación, se refirió al avance del Plan. “Se abordaron las características y cuál es la importancia de la participación. Además se presentaron lineamientos de trabajo que constituyen una base inicial, que pueden ser modificados en relación a los acuerdos que lleguemos con la comunidad”, expresó.
Neri Ribero, coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, de la subsecretaría de Convivencia Ciudadana, informó que en abril se realizará la jornada central de exposición y de debate. “Convocamos a diferentes actores territoriales, comunitarios, técnicos y académicos a que puedan hacer aportes al Plan Urbano Ambiental como temas fundamentales”, sostuvo.
Participaron de la actividad en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, el coordinador General de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa, y la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.