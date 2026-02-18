 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero, una oportunidad para descubrir su historia

Se realizan todos los jueves de febrero, a las 19 hs, en 25 de Junio 60. La propuesta es con entrada libre, sin inscripción previa. El recorrido propone transitar salas, pasillos y rincones del Teatro que forman parte de la memoria cultural de Paraná.

18 de Febrero de 2026

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a conocer la historia, la arquitectura y los secretos de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Durante la visita, se abordan aspectos vinculados a la construcción del edificio, su valor patrimonial y el rol que ha tenido a lo largo del tiempo en la vida cultural de la ciudad, como escenario de espectáculos, encuentros y expresiones artísticas.

Las visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero ofrecen una oportunidad para acercarse al patrimonio cultural local y conocer el Teatro desde adentro, poniendo en valor su historia y su presente.

