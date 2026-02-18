La posible sanción que enfrenta Pestrianni por el episodio en Champions con Vinicius

La situación de Gianluca Pestrianni tomó dimensión internacional tras el enfrentamiento verbal que protagonizó con Vinicius Júnior en el partido de ida de los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

El episodio derivó en una denuncia formal por presuntos insultos racistas y ahora el foco está puesto en la posible sanción que podría recaer sobre el argentino si la UEFA determina que existió una infracción al reglamento disciplinario.

El encuentro, que terminó 1-0 a favor del conjunto español con gol del propio Vinicius, quedó atravesado por la polémica. Durante el segundo tiempo, tras un intercambio de palabras, las cámaras captaron al ex Vélez tapándose la boca con la camiseta antes de dirigirse al delantero brasileño. Esa acción impidió establecer con claridad qué fue lo que expresó. El VAR no logró constatar el contenido del mensaje y el árbitro François Letexier optó por advertir al jugador sin aplicar sanción inmediata.

Lo que establece el reglamento de la UEFA

La eventual suspensión de Pestrianni dependerá de lo que concluya la investigación disciplinaria. Según informó la Agencia NA, artículo 14 del reglamento de la UEFA indica que cualquier persona que insulte la dignidad humana por motivos de raza, color de piel u origen puede recibir una suspensión de al menos diez partidos o por un período determinado.

Gianluca Prestianni y Vinicius.

Esa disposición fija un piso mínimo de diez encuentros de inhabilitación en competencias organizadas por el organismo europeo. En escenarios anteriores, la UEFA ha aplicado sanciones que incluso superaron ese umbral cuando consideró probados hechos de discriminación.

Denuncias cruzadas y respaldo institucional

Tras el partido, Vinicius difundió un comunicado en el que cuestionó la actitud de su rival y señaló que quienes recurren a expresiones racistas actúan con cobardía. Desde el plantel del Real Madrid indicaron que el argentino habría utilizado un término ofensivo hacia el brasileño.

Por su parte, Pestrianni negó públicamente haber emitido insultos discriminatorios y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas.

El Benfica respaldó al futbolista a través de sus redes sociales y difundió un mensaje en el que destacó que, por la distancia en el campo de juego, los jugadores del equipo español no podían haber escuchado con precisión lo sucedido.