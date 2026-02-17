Con un gol de penal de Quintero, River le gana 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanza en la Copa Argentina

Nuevamente con un nivel bajo en lo colectivo, River hizo méritos con la diferencia de planteles y superó 1-0 a Ciudad de Bolívar y enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata en la próxima instancia de la Copa Argentina.
River logró superar el primer escollo en la Copa Argentina al imponerse 1-0 contra Ciudad de Bolívar, equipo que milita en la Primera Nacional, en la provincia de San Luis.
Sin brillar, pero con mucha ineficacia de cara al arco, Marcelo Gallardo recibió un poco de alivio en medio de las críticas al nivel demostrado en el Torneo Apertura.
Juan Fernando Quintero fue el autor de la única conquista al fusilar al arquero con un remate al medio del arco tras una infracción dentro del arco.
En la próxima instancia, el Millonario enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata.
Seguí las incidencias del partido
86 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Juanfer Quintero cambió la pena máxima por el 1-0 en San Luis.
85 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!
Joaquín Freitas sufrió la infracción de Elías Martínez.
82 minutos: cuarto cambio de River
Santiago Lencina ingresó por Tomás Galván.
71 minutos: dos cambios en Ciudad de Bolívar
Federico Peralta y Jonatan Maciel por Agustín Paredes y Arnaldo González.
67 MINUTOS: ¡DESCOMUNAL TAPADA DE RUFINETTI!
El arquero de Ciudad de Bolívar despejó un fuerte cabezazo de Matías Viña a la salida del córner.
65 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO, A UN PASO DEL 1-0!
El mediocampista ofensivo tuvo una gran ocasión en una pelota detenida frontal, pero la trayectoria del balón se modificó por el toque en un rival y todo condujo al tiro de esquina.
61 minutos: otro remate sin dirección de Quintero
El colombiano ejecutó un intento que terminó en las manos del arquero.
58 minutos: triple cambio en River Plate
Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Facundo Colidio reemplazaron a Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Fausto Vera. Mientras tanto, Bolívar metió dos modificaciones: Brian Duarte y Facundo Mucignat por Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo.
48 MINUTOS: ¡RUBERTO ESTRELLÓ UN REMATE AL TRAVESAÑO!
El delantero de River Plate pisó el área y resolvió con un potente disparo de pierna izquierda que pegó en el parante superior.
46 minutos: Ciudad de Bolívar golpeó por primera vez en el complemento
El derechazo de Guillermo Sánchez se fue al lado del palo izquierdo de Beltrán.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: nuevo intento de Galván
El mediocampista ensayó un tiro a distancia que volvió a pegar en un hombre de Ciudad de Bolívar para mandar esa pelota al córner.
37 minutos: Galván tuvo la suya
El ex Vélez encajó un zurdazo en la medialuna que se desvió en un rival y terminó en tiro de esquina para la Banda.
35 MINUTOS: ¡RECHAZO SALVADOR DE CIUDAD DE BOLÍVAR!
Un futbolista del cuadro de la Primera B Nacional despejó al córner un remate frontal de Fausto Vera que tenía destino de gol.
32 minutos: Elías Martínez, amonestado
El futbolista de Ciudad de Bolívar recibió la cartulina por una infracción a Agustín Ruberto.
29 minutos: trámite totalmente favorable al Millonario en San Luis
El equipo de Marcelo Gallardo tiene campo y posesión ante un rival que se repliega cerca de su área. Sin embargo, el cuadro de Núñez todavía no encuentra la manera de romper el cero.
19 minutos: Quintero asomó y Montiel casi rompe el cero
El lateral derecho llegó en posición de 9 al área para desviar un zurdazo de Juanfer y la pelota se marchó al lado de un palo.
13 minutos: nuevo disparo de Quintero
Juanfer volvió a recurrir a la larga distancia, pero el balón terminó en las manos del arquero Agustín Rufinetti.
10 minutos: respondió Ciudad de Bolívar
Santiago Beltrán contuvo un remate cruzado desde el costado derecho del área.
6 minutos: primer intento de Quintero
El volante ofensivo del Millonario sacudió un remate a distancia que terminó en las manos del arquero.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero (capitán), Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti, Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana; Alex Díaz, Arnaldo González, Guillermo Sánchez; y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.