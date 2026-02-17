Artemis II: la NASA inicia el ensayo final previo a la misión lunar

La NASA confirmó el inicio del segundo ensayo general de Artemis II, clave antes del lanzamiento de la misión tripulada alrededor de la Luna.
La NASA comenzó el segundo ensayo general de Artemis II, un paso fundamental previo a la primera misión tripulada del programa que enviará astronautas alrededor de la Luna. El procedimiento, conocido como wet dress rehearsal, consiste en cargar el cohete Space Launch System con propelentes criogénicos y simular toda la secuencia de cuenta regresiva del lanzamiento.
Aunque la ventana oficial de despegue de Artemis II comienza el 6 de marzo, la agencia espacial no definirá la fecha final hasta completar con éxito esta prueba. La primera prueba parcial, realizada el 12 de febrero, permitió detectar un problema en un filtro del equipo de soporte en tierra, que fue reemplazado durante el fin de semana previo al ensayo completo.
Preparación y secuencia del ensayo
El ensayo de Artemis II comenzó el jueves 19 de febrero y se extenderá durante casi 50 horas. Durante la prueba se cargarán hidrógeno líquido y oxígeno líquido en el cohete, se ejecutará la secuencia de cuenta regresiva y se simularán procedimientos de cancelación por motivos técnicos o meteorológicos.
El cronograma incluye la práctica de los últimos diez minutos de la cuenta regresiva, llamados terminal count, que se repetirán en dos simulaciones: en la primera se detendrá el reloj en T menos 1 minuto y 30 segundos por hasta tres minutos, mientras que la segunda se reiniciará hasta T menos 10 minutos antes de continuar hacia T menos 30 segundos. Esta práctica permite al equipo de control enfrentar posibles contingencias antes del lanzamiento real.
La tripulación de Artemis II no participará directamente en el ensayo, aunque personal técnico ensayará operaciones de cierre de la nave Orion, incluyendo el aseguramiento de escotillas y otros protocolos de seguridad, publicó TN.
Camino hacia el lanzamiento
Tras completar el ensayo, los ingenieros analizarán los datos obtenidos antes de fijar la fecha definitiva de despegue. Según la planificación actual, el 6 de marzo se perfila como la primera ventana viable para el lanzamiento, permitiendo tiempo suficiente para revisar los resultados de la prueba y preparar la plataforma, la nave y el cohete.
Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y marcará un paso crucial en la exploración lunar, enviando astronautas alrededor del satélite sin alunizar, como preparación para futuras misiones que sí aterrizarán en la superficie lunar. La NASA reafirma así su compromiso con la expansión de la presencia humana en la Luna y la consolidación de su programa espacial.