Afirman que son “nulas” las posibilidades de encontrar con vida a la joven que no salió a la superficie cuando buceaba

La búsqueda de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo en aguas de Puerto Madryn, atraviesa horas decisivas. Este martes, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, aseguró que “son nulas” las posibilidades de encontrarla con vida.

“La posibilidad es nula. No se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, al referirse a las condiciones en las que se produjo la inmersión.

Sofía Devries tiene 23 años

El momento de la desaparición

El incidente ocurrió el lunes, cuando Sofía participaba de un bautismo de buceo junto a otras tres personas en el Golfo Nuevo. El grupo había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para realizar la experiencia. Al finalizar la actividad, advirtieron que la joven no había regresado a la superficie y dieron aviso inmediato por frecuencia radial, lo que activó el protocolo de emergencia.

Desde entonces, Prefectura desplegó un amplio operativo considerado “crítico y prioritario”, con embarcaciones, personal especializado y buzos profesionales entrenados para este tipo de contingencias. Las tareas se concentran en determinar con precisión el último punto de contacto para ampliar el radio de rastrillaje.

El operativo comenzó este lunes

Wagner aclaró que el sector donde se realizaba la actividad está habilitado y es considerado seguro para la práctica de buceo recreativo, ya que cuenta con autorización oficial. La zona se encuentra en inmediaciones de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo, en la costa este de Chubut.

Quién es Sofía Devries

Según su perfil en LinkedIn, la joven había estudiado Comunicación Social y Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y también cursó Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hasta su desaparición, trabajaba en el área de comunicación de la empresa de su novio, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.

Además, era autora del libro Cuentos para mentes rebuscadas, que promocionaba a través de sus redes sociales. En sus perfiles digitales se definía como creadora de contenido UGC (User Generated Content) y compartía imágenes de viajes por distintos destinos de Argentina, Brasil y Colombia.

“Tuvimos un accidente bajo el agua”

Su novio, que se presentó como Leo en una publicación de Instagram, dio su versión de los hechos y aseguró que ambos habían viajado a Puerto Madryn para certificar un curso de buceo.

“Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”, escribió. Según su relato, fue él quien alertó sobre la situación e intentó asistirla.

En el mismo mensaje cuestionó el accionar de la Prefectura Naval Argentina, al señalar que “no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

También expresó críticas hacia la fiscal que interviene en la causa, María Angélica Carcano, al afirmar que les pidieron firmar una declaración para no abandonar la ciudad mientras avanza la investigación.

“Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca Sofía! Difundan esto para que las barbaridades y mentiras que se dicen en los medios se vean desmentidas. Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”, concluyó en su publicación.

La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió durante la inmersión en el sector cercano a Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo, mientras el operativo de búsqueda sigue activo.

El estado de los otros buzos

En paralelo, las otras tres personas que participaron de la inmersión —de 33, 26 y 37 años— fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos permanecen en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la tercera quedó en observación en el área de Guardia.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien investiga las circunstancias del episodio y analiza las condiciones en que se desarrolló la actividad, incluida la habilitación de la embarcación utilizada.

Mientras continúan los trabajos en el mar, el panorama es cada vez más desalentador tras más de 24 horas sin novedades sobre el paradero de la joven.