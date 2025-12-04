Está abierta la inscripción para las carreras de educación física y guardavidas en ISCAE

REDACCIÓN ELONCE
Durante todo diciembre, estará abierta la alternativa a las carreras de educación física y guardavidas de ISCAE. Tiene cupos limitados.
El Instituto Superior del Club Atlético Estudiantes (ISCAE) anunció la apertura de inscripciones para sus carreras de Educación Física y Guardavidas, así como una nueva capacitación en buceo para aquellos interesados en esta disciplina. Con una oferta educativa diversificada y de calidad, el instituto continúa apostando por la formación integral de profesionales en el ámbito deportivo y social. Además, presentó una especialización docente en inclusión y discapacidad, dirigida exclusivamente a docentes que buscan ampliar su conocimiento en el trabajo con personas con discapacidad.
En diálogo con Elonce, Sergio Alfonsini, director de ISCAE, destacó las novedades de este año y las iniciativas que impulsan desde el instituto para seguir ofreciendo una formación de alta calidad en diversas áreas del deporte y la educación física. “Siempre pensamos en incorporar cosas nuevas. La carrera de educación física, que es nuestra base de operaciones, es una carrera con título nacional, de cuatro años, tratamos de darle la calidad que se merece. A eso le agregamos este año guardavidas y buceo, que el próximo año vamos a ofrecer una capacitación de guardavidas, por un lado; y aquellos interesados en buceo también van a tener esa posibilidad”, expresó Alfonsini.
Una formación integral para el desarrollo profesional
El director destacó la importancia de la formación completa que ofrecen en ISCAE, donde la carrera de Educación Física abarca no solo la práctica deportiva, sino también una mirada integral de la persona. Con un plan de estudios que incluye diversas disciplinas y áreas de conocimiento como la biología, la anatomía, la sociología y la psicología, los estudiantes logran una visión holística del cuerpo humano y su relación con el bienestar físico y emocional. Esta formación integral busca que los futuros profesionales sean capaces de adaptarse a las necesidades individuales de cada persona, algo que es especialmente importante en el contexto actual.
“La carrera de educación física tiene cuatro años y 4.560 horas. Todo lo que tiene que ver con el aspecto pedagógico, social, didáctico, historia, la biología, la anatomía, la sociología y la psicología te da esa diferencia”, aseguró Alfonsini, resaltando la importancia de la amplitud en la formación académica. Esta carrera no solo prepara a los futuros docentes para trabajar en el ámbito escolar, sino también para desempeñarse en otros ámbitos, como el deporte profesional o el entrenamiento especializado.
Además de la formación académica, ISCAE también se enfoca en la formación de líderes en el campo deportivo, como es el caso de la especialización docente en inclusión y discapacidad. “Además, salió la resolución de una especialización docente en inclusión y discapacidad. Era algo que veníamos pensando ya hace años y es una de las tantas preocupaciones que tenemos desde el instituto. Así como desde un lado desde la carrera docente, sino también con la fuerte orientación hacia el campo no formal”, explicó Alfonsini.
Capacitación en guardavidas y nuevas exigencias
Una de las principales novedades en la oferta educativa de ISCAE es la capacitación en Guardavidas, que el instituto comenzará a ofrecer el próximo año. Esta formación estará acompañada de un enfoque innovador que responde a las disposiciones del Consejo Federal de Educación, que impondrá nuevos requisitos tanto curriculares como en cuanto a las instalaciones y equipamiento para la formación de los futuros guardavidas. Alfonsini advirtió que estos nuevos estándares pueden reducir la cantidad de plazas disponibles, dado que los requisitos son más estrictos.
“Los cupos siempre son limitados, lo mismo para la capacitación en guardavidas, que este año va a tener una nueva resolución, donde nos van a exigir muchos más requisitos. Esto tiene que ver con disposiciones del Consejo Federal de Educación y eso va a limitar la oferta porque los requisitos varios. No solamente en lo curricular, sino también a las instalaciones e implementaciones”, señaló el director, quien aseguró que a pesar de las nuevas exigencias, seguirán manteniendo la calidad que caracteriza al instituto.
La capacitación en Guardavidas, junto con la formación en Buceo, son alternativas que amplían las posibilidades de los estudiantes que buscan formarse en áreas específicas del ámbito acuático y de seguridad, brindándoles las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente en el campo del rescate y la seguridad en espacios públicos como playas, piscinas y embarcaciones.
Inscripciones abiertas durante todo diciembre
Las inscripciones para estas carreras estarán abiertas durante todo el mes de diciembre. El instituto, que ha ganado reconocimiento por su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, continúa ofreciendo alternativas para aquellos que buscan una educación de calidad en el ámbito deportivo y social. Como explicó Alfonsini, la propuesta educativa de ISCAE busca adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, donde la tecnología, la especialización y la inclusión son cada vez más importantes.