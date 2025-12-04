Cloroformo López reveló cómo superó su infancia complicada

REDACCIÓN ELONCE
El ex campeón argentino, sudamericano y Continental de las Américas, Ulises “Cloroformo” López, visitó los estudios de Elonce para promocionar el último festival de boxeo amateur del año que organiza su promotora: Cloroformo Box, Terminó revelando detalles de su vida y cómo logró encausarla.
El excampeón Ulises “Cloroformo” López, figura del boxeo entrerriano y actual entrenador y promotor, compartió detalles íntimos de su vida personal y su infancia en Villa Clara. Reveló cómo la violencia familiar marcó sus primeros años y la influencia positiva que tuvo para él el boxeo y su paso por la Escuela Alberdi de Paraná.
Ulises “Cloroformo” López, quien logró títulos como campeón argentino, sudamericano y Continental de las Américas, rememoró sus duros inicios antes de convertirse en boxeador profesional.
Infancia difícil
Aunque creció en Villa Clara y luego se asentó en Paraná, su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica. López confesó que hace casi dos años comenzó un proceso psicológico para abordar ese pasado.
“Mi vida era violenta. En casa vivía mucha violencia, tenía padrastro y cuando las cosas no [funcionaban], que era casi todos los días, me cagaban a palos”, declaró a Elonce. Esta situación generó en él una naturaleza "re-peleadora" desde chico, aunque luego se enfocó en su carrera.
Este difícil contexto lo llevó a tener problemas de conducta, “casi mato a uno peleando”, relató sobre una pelea callejera.
Alberdi
Fue entonces cuando su camino lo llevó a la Escuela Alberdi de Paraná, una institución agrotécnica en donde estuvo internado desde los 13 años.
Contrariamente a la violencia que lo rodeaba, su experiencia en Alberdi fue una etapa de crecimiento y aprendizaje fundamental. “Una de las más hermosas experiencias de mi vida fue estar en Alberdi. Aprendí a trabajar en el campo, lo que uno puede hacer trabajando”, afirmó.
Allí aprendió oficios variados, desde "cuidar chanchos", "criar gallinas ponedoras", hasta "ordeñar vacas a mano" e incluso a faenar vacas. También adquirió conocimientos de apicultura, lo que se convirtió en su proyecto de juventud. “Había aprendido a cuidar abejas para tener miel y era mi proyecto de chico”, afirmó. Quería ser “apicultor”, indicó.
López detalló que la formación en la escuela lo ayudó a desarrollar valores, mientras que sus tíos le inculcaron una fuerte cultura religiosa, enseñándole el amor y la comprensión. Este contraste entre su lado violento y el lado de "paz y amor" generó un conflicto interno hasta los 16 años.
El boxeo
Finalmente, su carrera en el boxeo comenzó de manera inesperada. Tras ingresar a la escuela de policía, una experiencia que lo "acomodó" y le "mostró el camino", sintió la necesidad de aprender a defenderse mejor en la calle sin usar armas.
Fue a los 19 años cuando decidió entrenar con Roque Romero Gastaldo, a quien considera su mentor y figura paterna, marcando el inicio de su exitosa trayectoria.
Pese a la disciplina que hoy inculca a sus alumnos, él mismo fue conflictivo en la escuela de policía, donde estuvo “casi un año” y “prácticamente cinco meses adentro, todos los fines de semana preso por mal educado”, sostuvo.
Actualmente, Ulises “Cloroformo” López se dedica a promover el boxeo local a través de Cloroformo Box, organizando eventos como el último festival del año, que se realizará este 12 de diciembre en el Club Ministerio.