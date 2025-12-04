Motocross a pleno en La Kava: este domingo será la fecha final del “Enduro Triple Corona”

REDACCIÓN ELONCE
Este domingo, el circuito de La Kava en Paraná será el epicentro de una jornada llena de adrenalina con la última fecha del torneo “Enduro Triple Corona”, que contará con competidores locales y de la región.
Este domingo 7 de diciembre, en el circuito de La Kava en Paraná vivirá una jornada de motocross de primer nivel con la última fecha del torneo “Enduro Triple Corona”. Los pilotos se reunirán en un evento que promete ser uno de los más espectaculares del año, con competencias durante todo el día, que incluyen pruebas libres, carreras diurnas y nocturnas.
Walter Real, organizador del evento, destacó el nivel de la competencia y los preparativos especiales: “Vamos a tener una jornada llena de adrenalina con las motos. Comenzamos a las 9 de la mañana con pruebas libres, y por la tarde, desde las 16:30, retomamos la actividad, culminando con la competencia principal a partir de las 20:30”, explicó. Las motos, que contarán con luces para las carreras nocturnas, aseguran un espectáculo único.
Competencia, adrenalina y emoción
El evento contará con una destacada participación de pilotos locales, de Santa Fe, Córdoba y otras provincias. Se espera la presencia de entre 50 y 70 competidores, lo que garantiza una competencia reñida y emocionante. “El circuito está siendo muy bien recibido por los pilotos, y ya hemos tenido un público fiel que nos acompaña en cada fecha”, aseguró Real.
El circuito, en zona de acceso norte de Paraná, es conocido por su espectacular anfiteatro natural, lo que permite que los espectadores disfruten de un show completo.
La importancia del compañerismo y el regreso de los pilotos
En esta fecha, también se destacan las historias personales de los competidores. Carolina Morales, quien regresará a las pistas luego de un parate de dos años, comentó sobre su experiencia en el motocross: “Es un deporte hermoso. Aunque somos pocas mujeres, la competencia siempre es muy sana y el compañerismo es lo mejor”. La piloto aseguró que no ve la hora de estar nuevamente sobre la moto.
Por su parte, el piloto Enzo Chávez comenzó en el motocross desde muy pequeño y, al igual que su compañera, disfruta de la adrenalina que brinda la competición. “Desde los 4 o 5 años estoy arriba de la moto, y ahora corro en la categoría Enduro Junior y Open, que son muy exigentes”, explicó.
Invitación para todos: el espectáculo está garantizado
Real también hizo una invitación a toda la comunidad a disfrutar de la jornada: “Para los que les gusta la moto, el espectáculo está asegurado”.
La última fecha continuará hasta las 22 con la entrega de premios, que coronará a los campeones y subcampeones del torneo.