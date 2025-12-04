Dos figuras de la Selección Argentina quedaron en el ranking de los jugadores mejores valuados

El fin de año llegó con la actualización del ranking de los 20 jugadores de fútbol más valuados, donde Lamine Yamal lidera el podio y dos futbolistas argentinos figuran en la lista.
Con el cierre de 2025, Transfermarkt publicó su esperado ranking de los 20 futbolistas más valuados del mundo, dejando claro el dominio del talento joven en el fútbol global. En el podio, el gran protagonista es Lamine Yamal, el jugador del FC Barcelona, quien a sus 18 años es considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial. Yamal, que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, es el jugador más valuado del ranking, con una cifra que alcanza los 200 millones de euros, el monto más alto asignado hasta ahora a un joven jugador en Europa.
Aunque Yamal lidera el listado, el ranking también refleja una destacada presencia de futbolistas latinoamericanos y argentinos. Entre ellos, los representantes de Argentina son Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Alexis Mac Allister, del Liverpool FC, quienes ocupan los puestos 16 y 17, respectivamente, con un valor de 100 millones de euros. Ambos jugadores, miembros de la Selección Argentina, siguen demostrando su gran valor en el mercado internacional, aunque quedaron por debajo de otras grandes figuras como Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Erling Haaland, del Manchester City.
La consolidación de los talentos jóvenes y el dominio de los clubes grandes
Además de los argentinos, otros futbolistas latinoamericanos lograron un lugar en el ranking de los 20 más valuados. Federico Valverde, del Real Madrid, ocupa el puesto 12 con una valoración de 130 millones de euros, mientras que Moisés Caicedo, del Chelsea FC, se sitúa en el puesto 15 con 100 millones de euros. Este ranking muestra no solo la gran relevancia del fútbol latinoamericano, sino también cómo los clubes de élite, como el Real Madrid, siguen dominando el mercado de jugadores.
Uno de los puntos más destacados de esta actualización es la consolidación del talento joven, que ha sido un factor clave para ingresar al ranking de este año. La edad promedio de los jugadores seleccionados es de solo 23 años, lo que demuestra que el fútbol actual está viendo un giro hacia la juventud, con jugadores que no solo tienen un gran desempeño, sino también un potencial de crecimiento significativo. Es el caso de Lamine Yamal, quien con tan solo 18 años ya está alcanzando cifras impresionantes.
El Real Madrid, club destacado en el ranking
Además de los futbolistas jóvenes, el ranking también revela el dominio de clubes prestigiosos en el mercado global. En particular, el Real Madrid se consolida como el club con mayor presencia, con cuatro jugadores entre los 20 más valuados. Esto refleja no solo el éxito deportivo del club, sino también su capacidad para retener y desarrollar talento de clase mundial. Los nombres de jugadores como Kylian Mbappé, Federico Valverde y otros destacados del Madrid subrayan el poderío de la institución.
En resumen, el fin de año recibió el ranking de los 20 jugadores de fútbol más valuados, destacando el auge de las nuevas generaciones, con figuras como Lamine Yamal a la cabeza. Los jugadores argentinos, en especial Álvarez y Mac Allister, continúan demostrando su importancia en el escenario mundial, mientras que los clubes europeos más poderosos siguen dominando el mercado de fichajes, consolidando el presente y futuro del fútbol global.
Top 20 de futbolistas mejores valuados
1. Lamine Yamal (Extremo derecho, Barcelona, España) – 200 millones de euros
2. Jude Bellingham (Mediocentro ofensivo, Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros
3. Erling Haaland (Delantero centro, Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros
4. Kylian Mbappé (Delantero centro, Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros
5. Vinicius Junior (Extremo izquierdo, Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros
6. Pedri (Mediocentro, Barcelona, España) – 140 millones de euros
7. Jamal Musiala (Mediocentro ofensivo, Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros
8. Bukayo Saka (Extremo derecho, Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros
9. Alexander Isak (Delantero centro, Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros
10. Florian Wirtz (Mediocentro ofensivo, Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros
11. Michael Olise (Extremo derecho, Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros
12. Federico Valverde (Mediocentro, Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros
13. Cole Palmer (Mediocentro ofensivo, Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros
14. Declan Rice (Mediocentro, Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros
15. Moisés Caicedo (Pivote, Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros
16. Julián Álvarez (Delantero centro, Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros
17. Alexis Mac Allister (Mediocentro, Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros
18. Ousmane Dembélé (Delantero centro, PSG, Francia) – 100 millones de euros
19. Désiré Doué (Extremo derecho, PSG, Francia) – 90 millones de euros
20. Joao Neves (Mediocentro, PSG, Portugal) – 90 millones de euros