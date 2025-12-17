Por penales, el PSG superó a Flamengo y se quedó con la Copa Intercontinental

El PSG logró quedarse con el título gracias a un desempeño estelar por parte de su arquero, Matvey Safonov, que atajó cuatro disparos del Flamengo.
En una apasionante definición, PSG le ganó por penales a Flamengo y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. Luego de empatar 1 a 1 en un duelo muy parejo, el equipo francés se impuso en la tanda por una actuación impresionante de su arquero, Matvey Safonov, que atajó cuatro penales.
El equipo parisino se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo con una buena jugada colectiva y un error de Agustín Rossi, que le permitió a Khvicha Kvaratskhelia definir con el arco libre por el segundo palo y empujar la pelota.
El empate de Flamengo llegó promediando el segundo tiempo y de penal, luego de que Marquinhos le hiciera una falta a De Arrascaeta que fue revisada por el VAR. Jorginho, con su particular forma de patear desde los 12 pasos, estampó el 1-1.
La paridad se mantuvo durante los 30 minutos de tiempo extra, donde el cansancio se hizo sentir en los protagonistas.
En la tanda de definición, Safonov fue la gran figura del PSG: atajó cuatro penales y condicionó cada remate de sus rivales, esto sumado a que sus compañeros no tuvieron un buen desempeño a la hora de patear, dado que Dembélé erró su tiro y Rossi le atajó un remate a Barcolá.
De esta manera, el PSG se consagró campeón el estadio Ahmad Bin Ali Stadium y estiró el dominio europeo en el torneo.
El equipo de Luis Enrique concluyó así un año en el que conquistó seis trofeos: la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y, ahora, la Copa Intercontinental. Solo le faltó el Mundial de Clubes, en donde cayó ante el Chelsea.