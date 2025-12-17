Venta de pirotecnia por las Fiestas: qué locales están habilitados en Paraná y qué está prohibido

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad intensificó los operativos de control por la venta de pirotecnia. El secretario Héctor Bergara explicó a Elonce cuántos comercios están habilitados, qué productos pueden venderse y cuáles son las sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.
De cara a los festejos por Navidad y Año Nuevo, la secretaría municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales intensificó los operativos vinculados a la venta de pirotecnia en la ciudad.
“Son cinco negocios habilitados en Paraná para el expendio de pirotecnia, con habilitación de la ANMAT y la aprobación de Bomberos Zapadores para el manejo de este tipo de mercadería, que tiene peligrosidad”, indicó a Elonce el secretario del área municipal, Héctor Bergara. De acuerdo a lo que especificó, la cartera a su cargo tanto la habilitación comercial como el control urbano de la venta de pirotecnia.
En ese marco, explicó que se inició una primera etapa de controles. “Ya tuvimos una reunión con Bomberos y Defensa Civil y comenzamos el recorrido por estos negocios para chequear la mercadería y recordar lo que exigen las normas municipales”, señaló.
Asimismo, advirtió que se encuentra prohibida la venta ambulante de pirotecnia, en negocios no habilitados y en domicilios particulares.
Además, indicó que se realizaron recorridos en zonas donde se recibieron denuncias. “Estamos trabajando sobre los negocios habilitados y, a su vez, en recorridos por lugares donde tenemos información o denuncias al 147 por venta ilegal”, explicó.
Cómo identificar locales habilitados
Consultado sobre cómo puede la ciudadanía reconocer los comercios autorizados, Bergara indicó que la información se encuentra disponible en la web oficial de la Municipalidad de Paraná, a través de Mi Paraná, con direcciones, nombres y teléfonos de los negocios habilitados.
Qué pirotecnia está permitida
El secretario municipal explicó que solo puede comercializarse pirotecnia autorizada. “Tienen que ser productos autorizados por ANMAT y fabricados por productores habilitados”, sostuvo, y agregó que esa condición se puede verificar en la etiqueta del producto: "Esa garantía solo existe comprando en los negocios habilitados”, afirmó.
“En la venta callejera no se sabe si son productos caseros, hechizos o traídos de otra provincia", diferenció.
En cuanto a la normativa vigente, recordó que la ordenanza 9916, sancionada en 2020, reguló la sonoridad. “Establece la venta de productos de baja sonoridad y fija los decibeles permitidos”, explicó.
En ese sentido, Bergara señaló que se observa un cambio en el comportamiento social. “Se nota que los días 24 y 31 ya no hay el ruido estruendoso de años anteriores y se fue incorporando el uso de pirotecnia lumínica”, indicó.
Sanciones por incumplimiento
Finalmente, el funcionario municipal explicó cuáles son las sanciones previstas para quienes incumplan la normativa. “Se labra un acta de infracción, se aplica una multa y se produce el decomiso inmediato de la mercadería”, afirmó.
Detalló que la pirotecnia decomisada no se devuelve. “Con orden del juez de faltas, el producto se decomisa; luego, se ordena la destrucción”, sostuvo.
Sobre el procedimiento, explicó que “la destrucción es sencilla, porque al contacto con el agua la pirotecnia se inutiliza”, y aclaró que el proceso se realiza con actas, filmaciones y registros fotográficos.