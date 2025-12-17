 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Zaira Nara fue internada de urgencia y su salud causó preocupación

Zaira Nara compartió una foto desde la clínica y posteó: "La vida misma". Tras regresar de Europa, contó que arrastraba un fuerte dolor abdominal. Los detalles del estado de salud de la modelo y conductora.

17 de Diciembre de 2025
Zaira Nara
Zaira Nara compartió una foto desde la clínica y posteó: "La vida misma". Tras regresar de Europa, contó que arrastraba un fuerte dolor abdominal. Los detalles del estado de salud de la modelo y conductora.

En la última emisión de Masterchef Celebrity, Zaira Nara apareció como conductora del ciclo de Telefe en reemplazo de su hermana Wanda. El programa era grabado, claro, porque la realidad que vivió la modelo el martes por la noche fue otra: Zaira fue internada en una clínica de Buenos Aires debido a una gastroenteritis aguda.

 

Si bien generó preocupación en un principio, la conductora ya está fuera de peligro y reposando en su casa junto a sus hijos.

 

Zaira compartió una historia por Instagram que encendió las alarmas de sus seguidores: desde la habitación de la clínica Swiss Medical, y acompañada por su amiga Tanya Hartfield, subió una primera foto en la que mostraba una imagen suya conduciendo el reality de cocina y un texto particular: “La vida misma”.

 

Luego, en una siguiente publicación, la modelo dio cuenta de su diagnóstico: “Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”.

Los posteos de Zaira Nara desde la cl&iacute;nica (foto Instagram)
Los posteos de Zaira Nara desde la clínica (foto Instagram)

Según lo que contó la menor de las hermanas Nara por medio de la red social, ella venía sintiéndose enferma tras un viaje que realizó a Europa. La semana pasada estuvo presente en los “Premios Ídolo” de Madrid, una gala que premia a los creadores de contenido e influencers de España. Ella fue una de las presentadoras, publicó Clarín.

 

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy muy mal. A veces el cuerpo pide parar un poquito”, agregó en una tercera historia con una foto de ella recostada en la cama y con una vía de suero en su brazo. En su mensaje agradeció también a los médicos por “dejarla tranquila y sin dolor”.

 

Para brindarle más tranquilidad a su audiencia, Zaira detalló que ya está nuevamente en casa y acompañada de sus hijos, Malaika y Viggo y su madre Nora que se encargó de cuidar a los chicos. “Gracias ma”, esclareció con una foto de Viggo de espaldas y un emoji de corazón.

Temas:

Zaira Nara
