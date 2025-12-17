Fuerzas Armadas: cuánto cobra un soldado en diciembre 2025 según el rango

Soldados argentinos. Los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas perciben durante diciembre sus haberes con los valores vigentes tras el último aumento salarial otorgado en noviembre, ya que durante este mes no se registraron nuevas actualizaciones. De este modo, el sueldo básico para la categoría más baja se ubica en $610.510, mientras que el rango máximo alcanza los $2.809.917.

A estos montos se les suma la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este beneficio se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año, siempre que el agente haya trabajado el período completo.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas

En el caso de los rangos más altos, un Teniente General, Almirante o Brigadier General percibe un sueldo mensual de $2.809.917, lo que implica un aguinaldo de $1.404.958,50. Por su parte, los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros alcanzan un haber de $1.999.757, con un SAC de $999.878,50.

En los rangos intermedios, un Teniente Primero, Teniente de Fragata o Primer Teniente cobra $1.009.040, mientras que su aguinaldo asciende a $504.520. En tanto, un Suboficial Mayor percibe un sueldo de $1.404.956 y un aguinaldo de $702.478.

Sueldos del personal subalterno y Policía Naval

Dentro del personal subalterno, un Cabo Primero recibe $782.532, con un aguinaldo de $391.266. En el escalón más bajo, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda percibe $610.510, con un SAC de $305.255.

En cuanto a la Policía de Establecimientos Navales, los haberes también se encuentran definidos. Un Comisario Inspector cobra $866.190, con un aguinaldo de $433.095, mientras que un Agente de Segunda percibe $336.947 y un aguinaldo de $168.473,50.

Finalmente, se recuerda que la fecha límite legal para el pago del aguinaldo es el 18 de diciembre, aunque la normativa vigente contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que el plazo máximo se extiende hasta el 24 de diciembre inclusive.

(Con información de NA)