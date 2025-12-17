Prefectura Naval abrió las inscripciones para técnicos: las vacantes a cubrir

La Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones en todo el país para aquellos técnicos que quieran ingresar en 2026 como suboficiales del Cuerpo Auxiliar.
La Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones, en todo el país, para técnicos de distintas especialidades que estén interesados en sumarse a la Fuerza, con estado policial y grados de cabo primero, cabo segundo o marinero del Cuerpo Auxiliar.
El llamado a concurso se encontrará abierto desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero del 2026 y entre sus requisitos principales se encuentra ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 28 años, poseer Título Habilitante, no haber sido dado de baja en otras fuerzas de seguridad, armadas o policiales, aprobar las pruebas de idoneidad y reunir las condiciones psicofísicas de ingreso.
Los interesados podrán consultar las vacantes a cubrir, los requisitos, la documentación requerida y todos los pasos del proceso de inscripción en el sitio web de la Institución:
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/educacion/concurso-personal-subalterno-cuerpo-auxiliar-ano-2026
Para la provincia de Entre Ríos hay disponible una vacante para Bachiller en Derecho o Procurador para Concepción del Uruguay.
Ante cualquier, duda pueden comunicarse al 11 4318 7400, internos 2503/2504 o enviar un correo a concursospna@prefecturanaval.gov.ar
Especialidades buscadas: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vacantes_a_cubrir_2026.pdf