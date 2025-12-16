Video de la curiosa campaña de la policía de Córdoba para el verano: tonada, humor y prevención

Con frases cotidianas, guiños locales y escenas reconocibles, la Policía de Córdoba lanzó una campaña que mezcla ironía y prevención para reforzar mensajes clave sobre tránsito, ríos, incendios y cuidado de las infancias. Video.
La Policía de Córdoba estrenó un spot publicitario que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Con el humor cordobés como bandera y un tono muy característico de la región, la campaña busca concientizar sobre la seguridad vial, la responsabilidad en el consumo de alcohol y la prevención de accidentes, todo bajo un estilo irreverente, pero con un mensaje claro.
La pieza arranca con un toque de humor local: "Bienvenidos a la República Popular de Córdoba", para luego dar paso a una serie de situaciones cotidianas del cordobés. Desde los bizcochitos cordobeses hasta los cuadraditos de criollitos y la preocupación por el cinturón de seguridad, el spot recorre algunas de las particularidades que hacen única a la provincia, mientras que al mismo tiempo no pierde de vista lo que realmente importa: la seguridad y el respeto por las normativas.
De lo cotidiano a la prevención: lo que nos deja el spot
Uno de los momentos que más resonó fue cuando se menciona el consumo responsable de alcohol y el uso de luces bajas: "Cinturón puesto, luces bajas y alcohol cero". Este recordatorio se presenta en un tono familiar, como si fuera una conversación entre padres e hijos, dándole una vuelta de tuerca divertida pero, a su vez, efectiva.
En otro momento, el spot hace hincapié en la seguridad en el río. “El agua respetar las zonas habilitadas y si llovió ni te acerques”, es uno de los mensajes claves para evitar tragedias. Con una actuación rápida y concreta, se logra transmitir que un segundo de imprudencia puede tener consecuencias fatales. Además, la supervisión en el uso de sillitas para bebés y el uso del casco son otras de las recomendaciones que se destacan.
Un mensaje serio detrás de la risa
A través de este spot, la Policía de Córdoba aprovecha el carácter relajado y accesible del cordobés para insertar mensajes de seguridad de una manera amena, pero que no pierde su objetivo principal: prevenir accidentes y salvar vidas. La campaña apunta a crear conciencia en los ciudadanos para que respeten las normas, a través de un mensaje entendido y escuchado por todos.
En un contexto en el que las vacaciones y los viajes a destinos turísticos se están reactivando en la provincia, el spot invita a ser responsables, pero también a disfrutar de la riqueza cultural y turística de la provincia, con el recordatorio de que "no elegimos nacer en Córdoba, tuvimos el privilegio".
El video: