Usaron Inteligencia Artificial para robar más de $43 millones en 45 días

Una banda dedicada a las ciberestafas fue desbaratada tras una investigación judicial que permitió establecer que utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para vaciar cuentas bancarias por un monto superior a los $43 millones en un lapso de 45 días. Ocho personas fueron procesadas con prisión preventiva, acusadas de integrar una organización criminal con alto grado de coordinación y división de tareas.

De acuerdo a la resolución del juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola, los imputados engañaron a una empresa de telefonía móvil para cambiar de manera fraudulenta la titularidad de líneas pertenecientes a distintas víctimas. Una vez concretado ese paso, lograron acceder a las cuentas bancarias asociadas y transferir los fondos a cuentas propias, de allegados o a plataformas de criptomonedas.

Según se desprendió del expediente, el primer hecho comprobado ocurrió el 26 de julio pasado, aunque la Justicia no descartó que existan maniobras previas aún bajo análisis. En total, se les atribuyeron al menos diez hechos delictivos, todos bajo una modalidad similar.

Imágenes falsas y suplantación de identidad

El magistrado explicó que la organización utilizó imágenes presuntamente alteradas mediante Inteligencia Artificial para suplantar la identidad de las víctimas. Entre la documentación enviada a las empresas de telefonía se incluyeron reproducciones falsas del Documento Nacional de Identidad y fotografías tipo selfie en las que se observaba a personas sosteniendo esos documentos.

Con ese material, los estafadores se comunicaban con los canales de atención al cliente y solicitaban el cambio de titularidad de las líneas. Para completar el trámite, enviaban formularios con datos filiatorios y firmas manuscritas, también falsificadas, que superaban los controles iniciales y permitían concretar el traspaso de las líneas a nombre de integrantes de la banda.

El rol de la telefonía móvil

Una vez aprobado el cambio de titularidad, los imputados vinculaban las líneas telefónicas a tarjetas SIM que se encontraban en su poder. A través de procesos de autogestión y validación biométrica facial, lograban habilitar las líneas utilizando datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), lo que les otorgaba control total sobre los números originalmente pertenecientes a las víctimas.

Ese dominio resultaba clave para avanzar sobre las cuentas bancarias, ya que les permitía recibir códigos de seguridad y superar los sistemas de doble autenticación utilizados por las entidades financieras.

El vaciamiento de las cuentas

Con las líneas telefónicas activas, los estafadores accedían a las aplicaciones bancarias utilizando las credenciales de las víctimas. Luego, vinculaban esas cuentas a dispositivos propios para obtener los tokens de seguridad necesarios y concretar transferencias por la totalidad de los fondos disponibles.

El dinero era derivado a cuentas de otros integrantes de la organización, a terceros allegados o convertido en criptomonedas en plataformas virtuales extranjeras, lo que dificultaba su rastreo y recuperación.

La investigación estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que realizó los allanamientos donde se concretaron las detenciones. La Justicia destacó el nivel de planificación y sofisticación del esquema delictivo, basado en el uso de nuevas tecnologías para cometer estafas a gran escala. (Con información de La Nación)