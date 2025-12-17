“Estabilidad atmosférica” genera aumento de la temperatura: los detalles del pronóstico

El calor se intensifica en gran parte del país, con máximas elevadas y ausencia de lluvias. En Entre Ríos se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y viento del norte.
Durante el miércoles, día central de la semana, la temperatura continuará en ascenso en amplias zonas del norte y centro de la Argentina. A este escenario de calor se suma la estabilidad atmosférica, que mantendrá alejadas las lluvias en gran parte del país, con predominio de cielos despejados o con nubosidad variable.
En Entre Ríos, el tiempo estable será la característica principal de la jornada. Se prevé cielo con momentos de nubosidad variable, viento soplando del sector norte y condiciones plenamente estables. La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima rondará los 17°C.
Temperaturas región por región
En la región de Cuyo, las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis presentarán viento del sector este/noreste y un ambiente caluroso. Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 27°C, 30°C y hasta 33°C, respectivamente.
En el centro del país, Córdoba se perfila como una de las provincias más cálidas de la región, con registros máximos que podrían oscilar entre los 29°C y 33°C, e incluso superarlos de manera puntual. En el centro y este de La Pampa, las máximas podrían alcanzar valores elevados, entre 34°C y 38°C.
Para el norte argentino, se espera tiempo caluroso con viento del sector este/noreste. En el extremo norte del país, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán entre los 33°C y 36°C, con posibilidad de superar esas marcas.
Avance de un sistema frontal
En este contexto, el meteorólogo Christian Garavaglia señaló que “el avance de un débil sistema frontal frío podría ocasionar algunas tormentas aisladas hacia el final del día entre La Pampa y el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires”.
Además, explicó que “para el jueves, este frente podrá provocar una rotación del viento al sur y luego al este sobre el centro del país, lo que frenará el ascenso térmico. De todos modos, se mantendrá un ambiente moderadamente cálido y con buenas condiciones generales”. En contraste, en el norte argentino las temperaturas continuarán en aumento, con valores que se moverán entre los 30°C y 35°C. (Fuente: Meteored e InfoAgro)