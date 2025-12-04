Colectivos: UTA Entre Ríos aclara que las asambleas no afectarían el servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos convocó a una asamblea informativa dirigida a los choferes de las empresas Mariano Moreno SRL y ERSA Urbano SA, a tres días del inicio del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros en Paraná.

La reunión se realizará este viernes 5 de diciembre entre las 10 y las 14, en el camping del gremio ubicado en Tibiletti y Gobernador Mihura.

Según confirmaron a Elonce desde la conducción provincial del sindicato, la convocatoria tiene como finalidad comunicar a los trabajadores los pasos a seguir de cara al inicio del servicio el domingo 7, cuando una nueva empresa privada asumirá la prestación en la capital entrerriana.

La medida surge tras varias instancias institucionales y judiciales en las que no se logró acordar la situación de los choferes que no fueron absorbidos por la futura operadora.

El sindicato aclara que afectará el servicio

Desde UTA, explicaron que la modalidad de la convocatoria se diseñó para intentar evitar interrupciones en el funcionamiento de los colectivos urbanos.

Los trabajadores que cumplen tareas por la tarde asistirán a la asamblea a las 10, mientras que quienes se desempeñan por la mañana fueron convocados a las 14.

No obstante, la Junta Ejecutiva Seccional Entre Ríos reconoció que el período de cuatro horas que demandará la reunión podría generar complicaciones para los usuarios, dado que el servicio podría resentirse parcialmente durante el lapso de convocatoria.

Incertidumbre por el futuro laboral de los choferes

La entidad gremial sostuvo que la principal preocupación radica en el futuro laboral de los empleados de las empresas salientes. “La inquietud es la situación de los trabajadores que no fueron absorbidos por la nueva empresa”, planteó el comunicado emitido este jueves.

El debate interno se centrará en las eventuales medidas sindicales que podrían adoptarse si no se garantizan las condiciones laborales al momento del traspaso del servicio. Ante este escenario, UTA busca definir una posición común antes del inicio del nuevo esquema de transporte urbano.