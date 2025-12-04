14 jóvenes con discapacidad egresaron del curso de formación profesional en la UCA

REDACCIÓN ELONCE
En una emotiva ceremonia, 14 jóvenes con discapacidad recibieron su diploma en el curso de formación para el trabajo en la Universidad Católica Argentina. Una experiencia única que los acerca al mundo laboral.
Egresados de formación profesional UCA. En el marco del Programa de Formación para el Empleo, en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Paraná, se vivió una jornada cargada de emoción y aplausos, cuando 14 jóvenes con discapacidad recibieron su diploma tras completar un curso de capacitación profesional que los introdujo al mundo laboral.
La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna de la UCA, y estuvo marcada por el orgullo y la alegría de los estudiantes, sus familiares y el equipo de
profesionales que acompañó todo el proceso. La decana del Instituto Teresa de Ávila, María Paula Nessa, junto a la directora de la carrera de Psicopedagogía, Mariana Suárez, fueron parte del evento, destacando la importancia de este logro tanto para los jóvenes como para la comunidad educativa.
"Es realmente un momento muy importante", expresó Nessa, quien destacó que este es el cuarto egreso de estudiantes en el curso, que tiene como objetivo brindar a los jóvenes con discapacidad herramientas para integrarse al mundo laboral de manera efectiva. El programa incluye, además de la capacitación, una etapa de prácticas en empresas y comercios reales, lo que les permite obtener experiencia laboral directa. "Los chicos se van conociendo a sí mismos, adquiriendo competencias y comenzando a proyectarse en un mundo del trabajo competitivo", agregó.
Un curso que abre puertas al mundo laboral
Candela Garberi, una de las estudiantes egresadas, compartió su experiencia de prácticas en Iapser Seguros. "Mis prácticas fueron muy exitosas. Estuve 4 meses trabajando en tareas administrativas, y fue una inolvidable", relató. La joven detalló cómo fue su día a día en la empresa: "Iba tres veces por semana, de 9 a 12, y me movía por diferentes pisos dentro del instituto. El trato de los compañeros fue excelente, siempre me apoyaron en todo", afirmó.
Las prácticas laborales forman una parte clave del programa, que no solo les proporciona formación teórica, sino que también los integra a ambientes de trabajo reales. A través de este enfoque, los estudiantes no solo adquieren habilidades técnicas, sino también confianza y autonomía en el ámbito laboral. Otras empresas como Grido, Aurum y Fedar han recibido a los estudiantes para brindarles la oportunidad de sumergirse en el mercado de trabajo.
Inscripción abierta para la nueva corte 2026
Suárez, quien también destacó la relevancia de este programa único en el país, invitó a los interesados a inscribirse para la cohorte 2026. "Es una oportunidad inigualable para los chicos. Y si bien estamos llegando al cupo máximo, aspiramos a abrir una segunda comisión", comentó. Para acceder a este curso, los interesados deben contactar a la universidad para una entrevista informativa y, si son aceptados, participar de una entrevista de admisión, que se basa en el interés y la autodeterminación de los estudiantes. La inscripción para la próxima corte cierra en febrero, por lo que se recomienda a las familias y jóvenes interesados que se apuren a inscribirse.
El programa, que fue traído a Paraná hace seis años, ha demostrado ser un puente valioso hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad, brindándoles no solo formación académica, sino también herramientas para construir un proyecto de vida autónomo. Suárez también agradeció a las empresas colaboradoras y destacó el compromiso de la UCA con la integración social. "Estamos muy contentos de ver los frutos de este trabajo silencioso pero significativo", concluyó.
El aplauso final que resonó en el Aula Magna reflejó el reconocimiento y la emoción de todos los presentes, que celebraron este gran paso hacia la inclusión laboral y social de los jóvenes con discapacidad.