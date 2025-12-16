 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Choque múltiple en transitada arteria

Un motociclista resultó herido tras un choque con dos autos en avenida Ramírez de Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió en una avenida de alto flujo vehicular y dejó como saldo a un motociclista lesionado. Elonce pudo saber que la moto quedó atrapada entre dos automóviles y que Bomberos Voluntarios asistieron al herido.

16 de Diciembre de 2025
Accidente de tránsito en avenida Francisco Ramírez.
Accidente de tránsito en avenida Francisco Ramírez. Foto: (BVP). 

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en avenida Francisco Ramírez, antes de llegar a calle Santos Domínguez, donde se vieron involucrados una motocicleta y dos automóviles. Por causas que se tratan de establecer, el siniestro dejó como saldo a un motociclista herido que debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

 

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la motocicleta quedó atravesada entre los dos autos tras el impacto, lo que evidencia la violencia del choque. Los vehículos involucrados fueron un Ford Focus y un Renault Clio, ambos con visibles daños materiales como consecuencia de la colisión.

(Foto: BVP).
(Foto: BVP).

 

Intervención de los servicios de emergencia

 

Tras el accidente de tránsito, intervino personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que asistió de inmediato al motociclista lesionado. Los bomberos brindaron las primeras atenciones en el lugar y colaboraron en el operativo de emergencia, garantizando la seguridad de la escena y evitando nuevos riesgos para quienes circulaban por la zona.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones cuya gravedad no fue precisada en el lugar, motivo por el cual fue trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial para su evaluación médica.

Daños materiales y peritajes

 

Además de las lesiones sufridas por el motociclista, el accidente provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados. La moto quedó seriamente afectada, mientras que ambos automóviles presentaban roturas producto del choque.

 

Las circunstancias que derivaron en el siniestro vial eran materia de investigación, mientras se realizaban las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión y eventuales responsabilidades.

