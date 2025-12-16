 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Habilitan nueva red de agua potable en barrio Thompson y habrá baja presión del suministro

16 de Diciembre de 2025
Obras Sanitarias
Obras Sanitarias Foto: archivo / ilustrativa

Personal municipal ejecuta los trabajos de conexión de las nuevas cañerías distribuidoras del suministro, de 150 milímetros, a la red pública de agua potable en barrio Thompson de Paraná. La renovación abarca más de 200 metros por calles Ambrosetti, Sudamérica y Mantegazza, con el propósito de reemplazar conductos antiguos, con recurrentes roturas que afectaban el normal funcionamiento del servicio en la zona.

 

Debido a esta intervención podría registrarse baja presión del suministro en dos zonas de la ciudad: en el área comprendida entre calles Fraternidad, 3 de Febrero, avenida Francisco Ramírez hasta la costa del río Paraná; y entre avenida Ramírez, calles Colón, San Luis, hasta el borde costero.

 

Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

 

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Paraná agua potable uso racional del agua
