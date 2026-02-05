La instancia final del Pre Mate música se realiza este jueves en Paraná

La 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se realizará este viernes y sábado en Paraná, por lo que la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes, artistas locales y provinciales.

En ese marco, la instancia final del certamen artístico Pre Mate se desarrolló este miércoles y jueves en inmediaciones de Sala Mayo. Es allí donde se definen los artistas que subirán al escenario mayor: se trata de músicos, bailarines y agrupaciones de diferentes géneros.

Este miércoles se hizo la selección de artistas de danza, mientras que este jueves es el turno de la música.

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, brindó detalles sobre el desarrollo del certamen y la importancia de este evento para la cultura local.

"Invitamos a toda la comunidad de la ciudad. Los artistas van a estar muy expectantes de quién va a pasar al escenario principal", afirmó a Elonce y destacó que el balance general del certamen es “muy positivo”.

Este año, el certamen se llevó a cabo en Paraná, pero también se sumaron sedes en Villaguay y Maciá, ampliando el alcance de la convocatoria. "A la de Paraná la hicimos en el Teatro 3 de Febrero. Esto permite descentralización y una mayor participación de artistas de distintos puntos de la provincia”, remarcó.

Además, se incorporó una nueva categoría para incluir al género del rock, una demanda que venía del sector. "Este año agregamos rock, y eso nos pone muy contentos. Se presentaron más de 30 bandas de rock en Paraná", señaló el subsecretario, quien detalló que, además de las bandas de rock, se seleccionarán agrupaciones de folclore y cumbia.

En cuanto a los premios, Arijón subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo de los artistas. "Las bandas tendrán un tiempo prudente en el escenario principal y se les pagará un caché artístico como premio", comentó, haciendo énfasis en el valor que se le otorga al trabajo de los músicos. "Eso está buenísimo que suceda, porque hay formación, hay inversión, hay instrumentos, hay vestimenta de por medio. Todo eso se tiene que poner en valor", agregó.

Este tipo de medidas permiten dar visibilidad a los artistas locales, desde aquellos con pocos años de trayectoria hasta los que llevan más de 20 años sobre los escenarios. "Es una instancia abierta para quien quiera y tenga un proyecto musical", mencionó.

De esta manera, recordó que este jueves, a partir de las 20, se llevará a cabo la selección de bandas en Sala Mayo, donde los artistas competirán por un lugar en el escenario mayor. "Va a ser una noche llena de música, con folclore, rock y de todo un poquito", afirmó Arijón, quien también destacó la importancia de generar un espacio para el disfrute familiar. "Pueden acercarse con reposeras, con sillas, con la familia, con los amigos, con el mate", dijo.

El evento, con entrada libre y gratuita, contará con la participación de artistas de diferentes géneros y cerrará con la presentación de Gerardo Farías. "Es una fiesta que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, y lo que venimos construyendo en términos culturales", expresó Arijón. Elonce.com