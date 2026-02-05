Cambio de bandera: ex jugadora de Las Leonas competirá por Alemania

El plantel de Las Leonas atraviesa una modificación en su estructura de cara a la temporada internacional. En ese contexto, la salida de Lucina von der Heyde marca un punto de inflexión, ya que la mediocampista dejará de representar a la Argentina y comenzará a competir para Alemania a partir de marzo, tras recibir la habilitación reglamentaria correspondiente.

La determinación se conoció luego de que la federación germana oficializara su incorporación. La jugadora, que vive desde hace varios años en Europa por su carrera profesional, buscará continuidad deportiva después de no integrar las últimas convocatorias del seleccionado nacional.

Fin de un ciclo deportivo

Von der Heyde formó parte de distintos procesos con Las Leonas, incluidos torneos continentales y el reciente ciclo olímpico. Sin embargo, tras los Juegos de París 2024 quedó fuera de los planes del cuerpo técnico y no volvió a ser citada para los compromisos posteriores.

En declaraciones radiales, la deportista explicó que atravesó un período de incertidumbre sobre su futuro internacional. Señaló que la falta de oportunidades la llevó a evaluar otras alternativas para seguir compitiendo al máximo nivel y sostuvo que necesitaba un proyecto que le permitiera mantener regularidad.

Desde el entorno del seleccionado argentino reconocieron que la noticia tomó por sorpresa al grupo. El entrenador Fernando Ferrara evitó profundizar en la decisión individual y remarcó que el equipo continúa enfocado en la preparación del calendario que viene, con nuevos objetivos deportivos por delante.

El contexto que rodea la decisión

La situación vuelve a poner en agenda un tema recurrente dentro del hockey argentino: las exigencias logísticas y de residencia para quienes desarrollan su carrera en el exterior. En los últimos años, varias jugadoras consolidaron sus trayectorias en ligas europeas, lo que complejiza la planificación de entrenamientos y concentraciones.

En ese marco, la desvinculación de una integrante con experiencia internacional reconfigura el armado del plantel y obliga a ajustar variantes tácticas. Mientras tanto, Las Leonas continúan su proceso de recambio con nuevas incorporaciones y el objetivo de sostener competitividad en los próximos torneos.

Para la mediocampista, el cambio de camiseta representa la continuidad de su carrera en el alto rendimiento. Para la estructura nacional, implica el cierre de una etapa y la apertura de un nuevo escenario dentro del hockey femenino.