 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Paraná

Club Paracao se prepara para el “Torneo Dos Orillas” e invita nueva colonia de hockey

El Club Paracao se prepara para la temporada de hockey y actividades recreativas. El 13 de marzo inicia el esperado “Torneo Dos Orillas”. Además, crearon una nueva colonia de verano.

28 de Enero de 2026
Inició la pretemporada de hockey.
Inició la pretemporada de hockey. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Club Paracao se prepara para la temporada de hockey y actividades recreativas. El 13 de marzo inicia el esperado “Torneo Dos Orillas”. Además, crearon una nueva colonia de verano.

El Club Paracao de Paraná dio inicio a la pretemporada de hockey 2026. Según el coordinador Andrés Catelani: “Arrancamos con los planteles superiores y después se van a ir sumando las juveniles y los caballeros.” Las expectativas para este año son altas, con entrenamientos que se extenderán a todas las categorías.

El “Torneo Dos Orillas” será uno de los principales desafíos de la temporada. Sobre la preparación del equipo, Catelani agregó: “Este es el tercer año que estamos en el club. Somos como una familia”. El club contará con varias líneas femeninas y masculinas, fortaleciendo el desarrollo de sus jugadoras y jugadores.

Además, el club participará en otros certámenes. “Con la primera división tenemos el regional de clubes nivel NEA”, indicaron. Las categorías juveniles y caballeros comenzarán los entrenamientos entre el 2 y 3 de febrero.

Actividades recreativas y colonia de verano

Paralelamente, el club presentó su nueva colonia de verano para niños de 4 a 13 años. Silvia Varisco explicó que “será por la mañana” y que la iniciativa busca sumar actividades recreativas y deportivas durante la temporada estival.

El club ha mantenido una colonia anterior en diciembre y enero, llamada Mafalda, y ahora complementa con la nueva propuesta enfocada en hockey. Barisco invitó a las familias: “Los interesados pueden llamar, comunicarse o acercarse al club. A partir del lunes ya vamos a dar comienzo”.

Invitan a colonia de Hockey sobre césped en el Paracao

Estas acciones demuestran el compromiso del Paracao con la formación integral de sus integrantes. Como destacó Varisco: “Tuvimos un 2025 muy lindo y proyectamos que nuestro 2026 sea igual o mejor, siempre creciendo y dando lo mejor para nuestro club, representando los colores del club en el hockey.

Temas:

Club Paracao Hockey Colonia de Verano Torneo Dos Orillas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso