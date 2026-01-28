Club Paracao se prepara para el “Torneo Dos Orillas” e invita nueva colonia de hockey

REDACCIÓN ELONCE
El Club Paracao se prepara para la temporada de hockey y actividades recreativas. El 13 de marzo inicia el esperado “Torneo Dos Orillas”. Además, crearon una nueva colonia de verano.
El Club Paracao de Paraná dio inicio a la pretemporada de hockey 2026. Según el coordinador Andrés Catelani: “Arrancamos con los planteles superiores y después se van a ir sumando las juveniles y los caballeros.” Las expectativas para este año son altas, con entrenamientos que se extenderán a todas las categorías.
El “Torneo Dos Orillas” será uno de los principales desafíos de la temporada. Sobre la preparación del equipo, Catelani agregó: “Este es el tercer año que estamos en el club. Somos como una familia”. El club contará con varias líneas femeninas y masculinas, fortaleciendo el desarrollo de sus jugadoras y jugadores.
Además, el club participará en otros certámenes. “Con la primera división tenemos el regional de clubes nivel NEA”, indicaron. Las categorías juveniles y caballeros comenzarán los entrenamientos entre el 2 y 3 de febrero.
Actividades recreativas y colonia de verano
Paralelamente, el club presentó su nueva colonia de verano para niños de 4 a 13 años. Silvia Varisco explicó que “será por la mañana” y que la iniciativa busca sumar actividades recreativas y deportivas durante la temporada estival.
El club ha mantenido una colonia anterior en diciembre y enero, llamada Mafalda, y ahora complementa con la nueva propuesta enfocada en hockey. Barisco invitó a las familias: “Los interesados pueden llamar, comunicarse o acercarse al club. A partir del lunes ya vamos a dar comienzo”.
Estas acciones demuestran el compromiso del Paracao con la formación integral de sus integrantes. Como destacó Varisco: “Tuvimos un 2025 muy lindo y proyectamos que nuestro 2026 sea igual o mejor, siempre creciendo y dando lo mejor para nuestro club, representando los colores del club en el hockey.”