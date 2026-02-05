Confirman el estado de salud de la mujer que sufrió la explosión de su casa: “Está bien”

La mujer de 80 años que resultó herida tras la explosión registrada este jueves por la mañana en su vivienda de calle Jacinto Zaragoza evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro, según confirmaron familiares a este medio.

De acuerdo con el parte brindado por allegados, la mujer se encuentra lúcida, consciente y estable, aunque presenta quemaduras en brazos, rostro y cuero cabelludo producto del estallido. Pese a las lesiones, los médicos descartaron complicaciones mayores y no estaría en estado crítico.

“Ella está bien, lúcida. Tiene el pelo quemado, los dos brazos con quemaduras y la cara hinchada, pero no está grave”, señalaron desde su entorno cercano. Además, indicaron que podría recibir el alta en breve, a la espera de estudios complementarios.

Cómo ocurrió el hecho

El incidente se produjo cuando la mujer intentó encender la cocina para preparar el desayuno. Según las primeras pericias, una pérdida de gas en el ambiente habría generado una acumulación que derivó en una detonación al momento de accionar la hornalla.

Explosión de la vivienda.

La onda expansiva provocó el derrumbe parcial del sector de la cocina y el comedor, dejando a la propietaria atrapada entre los restos de mampostería. Fue rescatada por vecinos y luego asistida por personal de Bomberos Zapadores de Entre Ríos.

En observación

Actualmente continúa en observación médica, principalmente por las quemaduras superficiales y la inflamación facial. No obstante, el cuadro general es considerado estable y con buena evolución.

Mientras tanto, se realizan pericias técnicas en la vivienda para determinar con precisión el origen de la explosión y evaluar los daños estructurales del inmueble.