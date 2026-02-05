Reabrieron las inscripciones con nuevas carreras en la Facultad de Trabajo Social

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Trabajo Social de la UNER habilitó las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 y sumó dos nuevas licenciaturas a su propuesta académica. Las preinscripciones se realizan hasta el lunes y el curso de ingreso comienza la próxima semana.
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos reabrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 e incorporó dos nuevas carreras de grado a su oferta académica: la Licenciatura en Sociología y la Licenciatura en Relaciones Internacionales.
La información fue confirmada por Silvana Gómez y Aldo Gabriel Albornoz, ambos de la casa de estudios, quienes destacaron a Elonce que las propuestas se suman a las licenciaturas en Trabajo Social y en Ciencia Política, carreras con amplia trayectoria en la institución. En ese marco, se precisó que los planes de estudio de las cuatro licenciaturas fueron actualizados el año pasado y que todas tienen una duración total de cuatro años, con títulos intermedios a los dos años.
Las preinscripciones se encuentran abiertas desde este jueves y se extenderán hasta el próximo lunes. Ese mismo día dará inicio el curso de ambientación a la vida universitaria, que tendrá una modalidad mixta: tres semanas virtuales y una semana presencial. Las clases del primer año comenzarán en el mes de marzo.
Desde la facultad explicaron que cada carrera cuenta con una titulación intermedia. En el caso de Trabajo Social, se otorga la Tecnicatura Universitaria en Promoción de Derechos; para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Tecnicatura Universitaria en Asuntos Políticos e Internacionales; y para Sociología, la Tecnicatura Universitaria en Análisis de Datos Sociales.
En cuanto a los requisitos de inscripción, se informó que los aspirantes deben presentar título secundario o constancia de finalización en trámite, partida de nacimiento legalizada, una fotografía y fotocopia del DNI. La documentación debe entregarse en el Departamento de Alumnas y Alumnos, que atiende de 8 a 20 horas.
La Facultad de Trabajo Social está ubicada sobre calle Almirante Brown, en cercanías de la terminal de ómnibus de Paraná. Toda la información detallada sobre las carreras, requisitos e inscripción se encuentra disponible en el sitio web oficial de la institución.
Según se indicó, hasta el último corte realizado la semana pasada, se registraron cerca de 500 preinscriptos entre las cuatro carreras, con un marcado interés en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, una propuesta que no se dictaba previamente en la provincia. Además, se destacó el carácter federal de la matrícula, con un alto porcentaje de estudiantes provenientes del interior entrerriano y de otras provincias.
Gómez y Albornoz remarcaron la importancia de ampliar la oferta en ciencias sociales en el actual contexto de la universidad pública y señalaron que las cuatro carreras tienen validez nacional y, en principio, se dictarán bajo modalidad presencial.