Una pareja impulsa una plantación solidaria de árboles y fabrica carros para recicladores

REDACCIÓN ELONCE
Walter e Irene desarrollan desde hace años un trabajo ambiental y social basado en la producción y donación de árboles nativos y en la fabricación de carros para recuperadores urbanos, con el objetivo de promover el cuidado de la naturaleza y la solidaridad comunitaria.
Una historia de vida atravesada por el compromiso con el ambiente y la solidaridad social germina en un hogar de Paraná donde se desarrolla, desde hace años, un trabajo sostenido en favor de la naturaleza y de la comunidad.
Walter Figueroa e Irene Kunst se definen como “ambientalistas de corazón” y explicaron a Elonce que su labor parte de una convicción profunda: cada persona puede hacer algo por el planeta, sin importar la magnitud del espacio del que disponga. “No importa el tamaño del lugar, sino la decisión de hacer algo”, señalaron al relatar cómo comenzaron a conectarse nuevamente con la naturaleza y a transmitir ese mensaje a la sociedad.
Producción y donación de árboles
El principal objetivo que se plantearon fue producir al menos 1.500 árboles por año para ser donados. En su vivienda realizan la recolección de semillas, la siembra y la producción de plantines, mientras que en el norte de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Calchaquí, cuentan con un micro vivero solidario donde completan el desarrollo de más de 25 especies forestales.
Las plantas luego son distribuidas en distintos puntos de la región, como Paraná, Diamante y localidades del norte santafesino. La apuesta está centrada principalmente en especies nativas, aunque también incorporan algunas exóticas, con el objetivo de promover la diversidad y evitar problemas de plagas que afectan a ciudades donde históricamente se plantó una sola especie por vereda.
Walter explicó que los árboles deben ser entendidos como un bien social. “Un árbol en la vereda no pertenece a una sola persona, nos pertenece a todos”, afirmó, al remarcar la importancia de cuidarlos como seres vivos que aportan calidad ambiental y mejoran la vida cotidiana.
Semillas, educación y conciencia ambiental
El proyecto se nutre, además, de la colaboración de personas de distintos puntos del país que envían semillas. “Semilla que llega, semilla que sembramos”, contaron, al destacar que el trabajo también apunta a generar conciencia sobre el cambio climático, los eventos extremos y la necesidad de volver a vincularse con el entorno natural.
Ambos coincidieron en que la educación ambiental y la participación ciudadana son claves para generar un cambio cultural duradero y dejar un mensaje a las generaciones futuras.
Carros solidarios para recicladores
La iniciativa ambiental se complementa con un proyecto social: la fabricación de carros para recuperadores de residuos urbanos. Al detectar que muchas personas trasladaban materiales en bolsas o carros precarios, decidieron construir carros más seguros y resistentes utilizando materiales reciclados.
Walter se encarga de la soldadura y la estructura, mientras que Irene realiza la pintura y los detalles finales. Una vez terminados, los carros son donados directamente a quienes los necesitan. “Nunca sabemos quién va a ser el dueño, lo encontramos en la calle”, relataron.
Uno de los episodios más emotivos ocurrió cuando regalaron un carro a un hombre que llevaba más de diez años trabajando como recuperador de residuos. "Se largó a llorar y me abrazaba", rememoró Walter. La entrega estuvo acompañada de útiles escolares para sus hijos y se transformó en un momento de profunda emoción para todos los involucrados.
Un mensaje abierto a la comunidad
Walter e Irene continúan desarrollando sus proyectos y remarcan que cualquier persona puede sumarse, ya sea plantando una semilla en un pequeño recipiente o colaborando con materiales. De hecho, están a la búsqueda de un espacio más amplio para plantar las especies nativas. Quienes deseen contactarlos pueden hacerlo al teléfono 348-346-9228.
La historia refleja que, desde acciones simples y sostenidas en el tiempo, es posible generar un impacto positivo en el ambiente y en la vida de otras personas, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza y con la comunidad.