Sociedad

Un temporal de viento destruyó un galpón de pollos en localidad entrerriana

5 de Febrero de 2026
Un fuerte temporal de viento registrado el miércoles provocó severos daños en una granja avícola ubicada en la zona rural de Herrera, en el departamento Uruguay, donde un galpón destinado a la cría de pollos quedó completamente destruido.

 

El fenómeno meteorológico se caracterizó por intensas ráfagas de viento y un marcado oscurecimiento del cielo, lo que derivó en el colapso de la estructura y afectó de manera directa la producción del establecimiento avícola.

Como consecuencia del temporal, el productor sufrió pérdidas económicas estimadas en miles de pesos, lo que representó un fuerte impacto para su actividad. Los daños materiales incluyeron la destrucción total del galpón y la afectación del sistema productivo.

 

De acuerdo a la información brindada, el evento climático tuvo un alcance limitado, ya que no se registraron daños de consideración en otras explotaciones rurales ni en zonas cercanas, quedando el impacto circunscripto a ese sector puntual del departamento Uruguay. (Fuente: CatvCa)

Temas:

vientos granja de pollos Daños Galpón granja avícola
