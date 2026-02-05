Secuestraron cocaína y detuvieron a un hombre por narcomenudeo en Colón

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de Colón llevó adelante un allanamiento y requisa domiciliaria que arrojó resultados positivos, con secuestro de estupefacientes y una persona detenida.

Operativo antidrogas con resultado positivo en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

El procedimiento se realizó por orden del Juzgado de Garantías local, en una vivienda ubicada en la ciudad de Colón. Durante la intervención, los efectivos incautaron un total de 34,6 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y una riñonera que contenía una tijera con restos de la misma sustancia.

Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y diversos recortes utilizados habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como prueba en la causa.

Como resultado del operativo, fue detenida una persona de 27 años, quien quedó alojada en sede policial a disposición de la magistratura interviniente. En tanto, su pareja, una mujer de 31 años, fue trasladada para su correcta identificación y quedó supeditada a la causa judicial.

