Localizaron el auto robado en Paraná: hay un hombre detenido con antecedentes

La localización del auto robado en Paraná se logró tras un operativo policial; el VolksWagen UP fue hallado en Coronel Caminos y Días del Árbol.
Un robo automotor registrado en horas de la tarde de este miércoles fue esclarecido tras un rápido accionar policial que permitió recuperar el vehículo sustraído y detener al presunto autor del hecho. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Sexta, con intervención de la División 911 y apoyo de otras dependencias de la Jefatura Departamental.
El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en la zona de Coronel Camino y Días del Árbol, cuando la División 911 comisionó a efectivos de la Comisaría Sexta hasta un domicilio ubicado en calle Hilario de la Quintana de Arredondo. En el lugar, el damnificado denunció la sustracción de su automóvil, un Volkswagen Up, que había dejado estacionado frente a su vivienda.
Según informó el subjefe de la Comisaría Sexta, Johan Luna, el propietario manifestó que había estacionado el vehículo en la vía pública e ingresado a su domicilio. Al salir horas después, advirtió que el automóvil ya no se encontraba en el lugar y, al buscar las llaves, constató que no las tenía, sin poder precisar si las había perdido o si habían quedado dentro del rodado.
Búsqueda inmediata y análisis de cámaras de seguridad
Tras la denuncia, el personal policial se abocó de inmediato a la búsqueda del vehículo, utilizando las características aportadas por el damnificado. Paralelamente, se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad en la zona, lo que permitió reconstruir la secuencia del hecho e identificar a un posible autor del robo automotor.
Con la información obtenida, se irradió un alerta a todas las dependencias policiales, tanto de la División 911 como del resto de la Jefatura Departamental. En el marco de un rastrillaje exhaustivo, personal de la Comisaría Sexta logró localizar el Volkswagen Up en el sector indicado, sin signos visibles de daños ni forzamientos.
Las llaves del vehículo no fueron halladas en su interior al momento del procedimiento. De acuerdo a las primeras conclusiones, todo indica que el autor habría arrancado el automóvil utilizando la llave original, sin producir daños en el sistema de encendido. Esta circunstancia continúa siendo materia de investigación.
Detención del sospechoso y actuación judicial
Luego de la recuperación del vehículo, los efectivos intensificaron las recorridas en el interior del barrio El Sol y zonas aledañas. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a una persona cuyas características coincidían con las observadas en las filmaciones, procediéndose a su detención.
El sospechoso fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, que dispuso su detención formal y posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó supeditado a la causa por robo automotor.
Según precisaron fuentes policiales, se trata de una persona con antecedentes penales, aunque no específicamente por este tipo de delitos, y que no reside en el lugar donde fue localizado el vehículo.