Localizaron el auto robado en Paraná

La localización del auto robado en Paraná se logró tras un operativo policial; el VolksWagen UP fue hallado en Coronel Caminos y Días del Árbol.
La localización del auto robado en Paraná se concretó tras un operativo de búsqueda realizado por la policía, que recorrió los barrios cercanos a la zona donde se sospechaba que había sido dejado el vehículo. El rodado de interés fue identificado y encontrado en la intersección de calle Coronel Caminos y calle Días del Árbol.
El hecho se registró en relación al hurto del vehículo VW UP, por lo que las autoridades se abocaron a una exhaustiva búsqueda siguiendo la dirección en la cual posiblemente se había llevado el automóvil. Además, el trabajo incluyó recorridas por distintas zonas de la ciudad hasta dar con el paradero del mismo.
Finalmente, los agentes lograron localizar el vehículo, lo que permitió avanzar en la investigación del caso y confirmar la eficacia del operativo desplegado en la zona.