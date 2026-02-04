 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En horas de la noche del miércoles

Localizaron el auto robado en Paraná

La localización del auto robado en Paraná se logró tras un operativo policial; el VolksWagen UP fue hallado en Coronel Caminos y Días del Árbol.

4 de Febrero de 2026
El auto localizado por la policía.
El auto localizado por la policía. Foto: P.E.R.

La localización del auto robado en Paraná se logró tras un operativo policial; el VolksWagen UP fue hallado en Coronel Caminos y Días del Árbol.

La localización del auto robado en Paraná se concretó tras un operativo de búsqueda realizado por la policía, que recorrió los barrios cercanos a la zona donde se sospechaba que había sido dejado el vehículo. El rodado de interés fue identificado y encontrado en la intersección de calle Coronel Caminos y calle Días del Árbol.

 

El hecho se registró en relación al hurto del vehículo VW UP, por lo que las autoridades se abocaron a una exhaustiva búsqueda siguiendo la dirección en la cual posiblemente se había llevado el automóvil. Además, el trabajo incluyó recorridas por distintas zonas de la ciudad hasta dar con el paradero del mismo.

 

Finalmente, los agentes lograron localizar el vehículo, lo que permitió avanzar en la investigación del caso y confirmar la eficacia del operativo desplegado en la zona.

Temas:

Auto Robo Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso