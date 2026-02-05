River habilitaría la venta de alcohol en el Monumental tras 27 años

Después de casi tres décadas sin expendio de bebidas alcohólicas dentro del estadio, River prepara una prueba piloto que podría modificar la experiencia de los espectadores en el Monumental. La iniciativa se pondría en marcha este fin de semana, durante el encuentro frente a Tigre, siempre que los organismos de control otorguen la autorización definitiva.

La propuesta, que todavía aguarda el visto bueno oficial, contempla habilitar puntos específicos de venta dentro de sectores delimitados del estadio. De concretarse, marcaría un cambio significativo en la Ciudad de Buenos Aires, donde rige desde fines de los años noventa la prohibición de comercializar alcohol en cercanías de espectáculos deportivos.

Cómo funcionaría el sistema

Según trascendió, el expendio estaría concentrado en áreas hospitality internas del Monumental. Allí se instalarían puestos controlados y con cupos de compra por persona, una modalidad similar a la que se aplica en recitales u otros eventos masivos.

El esquema incluirá restricciones claras. No estará permitido trasladar los vasos hacia las tribunas ni circular con bebidas por otros sectores del estadio, por lo que el consumo deberá realizarse exclusivamente en los espacios habilitados.

La intención es minimizar riesgos y evaluar el comportamiento del público durante esta primera experiencia. Desde la dirigencia entienden que el cumplimiento de estas pautas será clave para sostener el permiso en el tiempo.

El alcohol esté prohibido en las canchas de fútbol. Foto: Archivo.

Quiénes podrán acceder

El acceso no será generalizado. Solo podrán comprar quienes ocupen palcos o ubicaciones específicas en plateas medias, bajas e inferiores de las tribunas San Martín y Belgrano, además de otros sectores corporativos. Quedarán excluidos los anillos superiores y las populares.

De esta manera, River apunta a controlar mejor el flujo de personas y limitar el expendio a zonas cerradas y con mayor supervisión.

Un antecedente que quedó atrás

La última vez que se vendieron bebidas alcohólicas dentro del estadio fue en 1998, antes de que una normativa prohibiera este tipo de comercialización en un radio de 500 metros de los eventos deportivos. Con este ensayo, la institución buscará avanzar hacia un modelo más cercano al de otros escenarios internacionales.

Si la prueba resulta positiva y cuenta con la aprobación de las autoridades, River podría dar un paso hacia una modalidad que combine controles estrictos con nuevos servicios para el público, en una medida que podría sentar precedente para otros clubes del fútbol argentino.