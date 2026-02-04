Nueva lesión de Ander Herrera: baja en Boca ante Vélez

No fue un miércoles tranquilo para Claudio Úbeda en el Boca Predio. La jornada de entrenamientos dejó dos malas noticias que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. En el primer turno, el Chango Zeballos sufrió un desgarro, mientras que en el segundo, Ander Herrera debió abandonar la práctica tras sentir una molestia muscular.

La preocupación se centra especialmente en el mediocampista español. No solo por la cercanía del partido ante Vélez, sino porque se trata de la sexta lesión muscular de Ander Herrera desde su llegada al club, un dato que vuelve a poner el foco en su estado físico. El volante atravesaba su mejor momento en Boca, con continuidad, titularidad y ritmo de competencia, algo que le había costado sostener durante gran parte del año pasado.

Parte médico y decisión inmediata del club

Ante la molestia, Boca actuó con rapidez. El cuerpo técnico decidió enviarlo a realizarse estudios médicos para evaluar la gravedad de la lesión. Horas más tarde, el club confirmó el diagnóstico a través de sus redes sociales: “Lesión grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”.

#ParteMédico Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo. Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho. Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/difMBy0nUZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 5, 2026

De esta manera, Ander Herrera será baja ante Vélez el próximo domingo y también se perderá, al menos, el encuentro frente a Racing. La recuperación demandará varios días y el español deberá seguir un plan especial para evitar una recaída, algo que preocupa por sus antecedentes físicos.

Un golpe para el mediocampo de Boca

La lesión llega en un contexto delicado para el equipo. El mediocampo de Boca comenzaba a mostrar señales positivas, con Ascacíbar y Paredes como ejes y con Herrera aportando equilibrio, circulación y experiencia. Claudio Úbeda había encontrado una estructura que empezaba a funcionar, y la ausencia del español representa un nuevo dolor de cabeza justo cuando el funcionamiento colectivo comenzaba a aparecer.

Desde el cuerpo técnico ya se habían tomado recaudos. Herrera fue titular ante Newell’s, pero no sumó minutos frente a Estudiantes en la segunda fecha del Torneo Apertura, justamente para preservarlo y evitar una sobrecarga física. La idea era dosificarlo tras una pretemporada intensa y un historial reciente que obligaba a la cautela.

Otra interrupción en su mejor momento

Más allá del grado de la lesión, el impacto es fuerte. Ander Herrera había logrado continuidad, se había ganado un lugar en el equipo y parecía dejar atrás la racha negativa desde lo físico. Sin embargo, una nueva molestia vuelve a frenar su envión y obliga a Úbeda a reacomodar piezas en una zona clave del campo, en un tramo importante del campeonato.

Boca deberá buscar alternativas mientras espera que el español pueda recuperarse sin contratiempos y dejar atrás, de una vez por todas, un historial de lesiones que sigue generando preocupación en el mundo Xeneize.